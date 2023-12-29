На ученом совете ИГН АлтГУ подвели итоги работы института за 2023 год

27 декабря в институте гуманитарных наук Алтайского государственного университета состоялось заключительное в 2023 году заседание ученого совета ИГН, организованное в расширенном составе.

Основной темой собрания стал отчет директора института гуманитарных наук Ларисы Ивановны Нехвядович о деятельности ИГН в уходящем году, где был сделан акцент, прежде всего, на содержательных, смысловых изменениях, произошедших в институте.

«Мы достигли установленных целевых значений программы стратегического развития Алтайского государственного университета. По количеству выполненных показателей – мы лидеры! Все это случилось благодаря слаженной работе всего коллектива института, каждой кафедры, каждого преподавателя, сотрудников и студентов», – подчеркнула, презентуя отчет, Лариса Ивановна.

Директор ИГН уточнила, что целевые показатели институт во многом перевыполнил и оказался лидером по абсолютному вкладу в целевые показатели стратегии университета. Так, например, показатель вклада ИГН в развитие дополнительного профессионального образования всего университета перевыполнен на 125%; в денежном выражении – это более 22 млн рублей. А по результатам интеллектуальной деятельности, где учитывается количество запатентованных продуктов и результатов научных изысканий, ИГН перевыполнил план на 243%.

Лариса Ивановна напомнила коллегам об основных событиях 2023 года, организаторами или участниками которых были представители института гуманитарных наук, особо отметив активную позицию студенческой молодежи ИГН, завоевавшей в уходящем году рекордное количество всевозможных наград различного уровня и направленности.

В своем отчете директор ИГН подробно остановилась на показателях реализации образовательной политики института; непрерывного профессионального развития сотрудников; реализации проектов в рамках программы «Приоритет 2030», стратегических направлениях института в образовании, доходах ИГН, на данных по количеству поданных заявок на стартапы, выигранных грантах в рамках реализации молодежной политики, показателях дополнительного профессионального образования, результатах участия в Национальном проекте «Демография» и других моментах. А также были названы ключевые направления работы института в будущем году.

«Сегодня нам был представлен исчерпывающий отчет о деятельности института за год и обозначены конкретные перспективы, в которые, безусловно, жизнь внесет свои коррективы, и мы своевременно подстроимся там, где это будет разумно. И, подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что быть директором института – это довольно сложно, также, как быть заведующим кафедрой, профессором, доцентом и так далее. Поэтому хочется поблагодарить Ларису Ивановну, за то, что она с честью отстаивает наши интересы на общеуниверситетском уровне», – подчеркнул в ответном слове заведующий кафедрой регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений ИГН АлтГУ, доктор исторических наук, профессор Петр Константинович Дашковский .

Итоговое заседание ученого совета ИГН АлтГУ завершилось награждением. Благодарственные письма ученого совета помимо преподавателей и сотрудников ИГН впервые были вручены и наиболее отличившимся за год студентам.

А также, в число награждаемых вошли и индустриальные партнеры ИГН АлтГУ: Государственная телерадиокомпания «Алтай», краевая газета «Алтайская правда», Общественное педагогическое детско-юношеское движение Алтайского края «Озарение», Информационное агентство «Амител», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДОЦ Гармония», Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Ю.К. Эрдмана, Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи, ООО «РазУм», Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры», Центр прогрессивной психологии.

Институт гуманитарных наук

Взято отсюда.

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