Евгений Хаит Фото: @evgeniy_hait*

По словам шоумена Олега Филимонова, причиной смерти артиста стала остановка сердца. Актера похоронят на Таировском кладбище в Одессе

21 января в Одессе скончался актер и сценарист Евгений Хаит, сообщает РИА Новости.

“Ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор”, – написал его коллега Олег Филимонов.

По его словам, у мужчины остановилось сердце. При этом он отметил, что раньше Хаит никогда не жаловался на сердце.

Евгений Хаит родился в семье писателя-сатирика и игрока КВН Валерия Хаита. Его младший брат – актер и сооснователь театра “Квартет И” Ростислав Хаит.

С 1991 по 1999 годы Евгений Хаит являлся художественным руководителем “Джентльмен-шоу”. Помимо этого, он был сценаристом проекта “Голые и смешные”.

Ранее стало известно о смерти актера из “ДМБ” и “Возвращения Мухтара” Виталия Вашедского. Артиста не стало в 58 лет.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда