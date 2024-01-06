Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Урале девушка облила гостей кипятком из-за дымовой шашки

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Урале девушка облила гостей кипятком из-за дымовой шашки

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Гости решили пошутить над хозяйкой квартиры и бросить ей на кухню дымовую шашку. В ответ девушка вылила кипяток на шутников

В Челябинске девушка окатила своих знакомых кипятком во время вечеринки, сообщает “КП-Челябинск”.

Инцидент случился в одной из новостроек в микрорайоне “Парковый”. Девушка вышла из кухни, держа в руках дымящуюся кастрюлю и алюминиевую банку, и направилась в комнату, где собралось множество молодых людей.

Там она окатила горячей водой парня в синей футболке – от боли он упал на пол. Кроме того, кипяток попал на темноволосую девушку, которая стояла рядом.

Известно, что перед происшествием компания бросила на кухню, где находилась девушка, дымовую шашку, помешав ей приготовить еду. На видео, которое опубликовали в сети, действительно заметно задымление.

По предварительным данным, девушке с кастрюлей 21 год и квартиру она получила как сирота. На девушку уже составили административный протокол о нарушении тишины.

“Со слов жильцов этого дома, вела аморальный образ жизни, пьянки, гулянки, громкая музыка до утра, на замечания соседей не реагировала”, – пишут в соцсетях.

Сам же пострадавший рассказал, что не собирается писать заявление на девушку. Он выразил надежду, что та исправится и больше не будет поступать подобным образом. “Виновница торжества”, в свою очередь, заявила, что извинилась перед молодым человеком и что ей очень стыдно за свое поведение.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Голливудский актер разбился в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми

06.01.2024

 Интересное

На Урале девушка облила гостей кипятком из-за дымовой шашки

06.01.2024

 Интересное

В Барнауле пенсионерка набрала кредитов на 500 тысяч рублей по указке аферистов

06.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле около реки продают коттедж с русской печью и резной мебелью

06.01.2024

 Интересное

Какие правила нужно соблюсти в Рождественский Сочельник. Приметы 6 января

06.01.2024

 Интересное

Участники спецоперации вслух зачитали детские письма из Алтайского края

06.01.2024

 Интересное

Стало известно, сколько барнаульцев считают себя суеверными

06.01.2024

 Интересное

Жительница Бийска нашла в банке с горошком большого клопа

06.01.2024

 Интересное

На Алтае учительница добивается проведения электричества в своем доме

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix