Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Гости решили пошутить над хозяйкой квартиры и бросить ей на кухню дымовую шашку. В ответ девушка вылила кипяток на шутников

В Челябинске девушка окатила своих знакомых кипятком во время вечеринки, сообщает “КП-Челябинск”.

Инцидент случился в одной из новостроек в микрорайоне “Парковый”. Девушка вышла из кухни, держа в руках дымящуюся кастрюлю и алюминиевую банку, и направилась в комнату, где собралось множество молодых людей.

Там она окатила горячей водой парня в синей футболке – от боли он упал на пол. Кроме того, кипяток попал на темноволосую девушку, которая стояла рядом.

Известно, что перед происшествием компания бросила на кухню, где находилась девушка, дымовую шашку, помешав ей приготовить еду. На видео, которое опубликовали в сети, действительно заметно задымление.

По предварительным данным, девушке с кастрюлей 21 год и квартиру она получила как сирота. На девушку уже составили административный протокол о нарушении тишины.

“Со слов жильцов этого дома, вела аморальный образ жизни, пьянки, гулянки, громкая музыка до утра, на замечания соседей не реагировала”, – пишут в соцсетях.

Сам же пострадавший рассказал, что не собирается писать заявление на девушку. Он выразил надежду, что та исправится и больше не будет поступать подобным образом. “Виновница торжества”, в свою очередь, заявила, что извинилась перед молодым человеком и что ей очень стыдно за свое поведение.

Взято отсюда