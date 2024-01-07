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На Урале женщина заказала похищение наркозависимого мужа

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На Урале женщина заказала похищение наркозависимого мужа

Похищение. Веревка. Связанные руки Фото: pixabay.com

В Челябинске несколько неизвестных силой затолкали мужчину в автомобиль и увезли. Очевидцы переполошились, но оказалось, что “заказчица” – это “заботливая” жена похищенного

В Челябинске женщина заказала похищение своего мужа, рассказывает Газета.Ru со ссылкой на 74.RU.

5 января трое мужчин затолкали россиянина в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Происшествием занялась полиция. Стражи порядка установили личности и разыскали участников инцидента.

Выяснилось, что похищение мужчины заказала его супруга. Она хотела отправить мужа в рехаб – лечиться от наркозависимости, но он отказывался добровольно туда ехать.

Похищенный по заказу супруги мужчина в очередной раз отказался от помещения в больницу.

Все стороны – и “похитители”, и похищенный – заявили об отсутствии претензий друг к другу.

Взято отсюда

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