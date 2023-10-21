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На Урале многодетная мать почти год истязала своих детей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Младенец. Ребенок Фото: pixabay.com

Женщина долгое время издевалась над детьми, нанося им телесные повреждения. Мать сталкивала их со стула, с детской кроватки и хватала за волосы

В Свердловской области мать на протяжении девяти месяцев истязала своих несовершеннолетних детей. Она угрожала убийством своему четырехлетнему сыну, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

С мая 2021 по январь 2022 года жительница Каменского района издевалась над своими детьми 12 и четырех лет. В состоянии опьянения она сталкивала их со стула и с детской кроватки, хватала за волосы. Маленькому сыну женщина положила подушку на лицо и с силой на нее надавила – заявила, что убьет ребенка.

При этом, помимо двух детей, которые жили с женщиной, у нее также есть несовершеннолетние дочки и еще один сын. Сейчас все дети проживают с отцом.

Женщину признали виновной по статьям “Истязание несовершеннолетних” и “Угроза убийством в отношении несовершеннолетнего”. Ей назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также взыскали с многодетной матери 600 тысяч рублей в качестве моральной компенсации в пользу детей.

Ранее сообщалось, что в Тольятти 27-летняя мать оставила двоих малолетних детей одних в квартире без воды и еды. Когда их нашли, по маленькому ребенку ползали тараканы и мухи, а у старшего был распухший от голода живот и тонкие ноги.

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