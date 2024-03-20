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На Урале мужчину обвиняют в убийстве жены из-за ревности

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На Урале мужчину обвиняют в убийстве жены из-за ревности

Нападение. Нож Фото: pixabay.com

Некоторые жильцы дома говорят, что муж жаловался на измену со стороны жены. Однако другие уверены, что измены быть не могло

В Свердловской области мужчину обвиняют в убийстве своей жены. По словам местных, женщина изменила ему, что могло послужить мотивом, сообщает Ura.ru.

Погибшей было около 40 лет, у нее было два ребенка. По словам соседей, убийство произошло 16–17 марта. Женщина якобы изменила супругу.

“Бывало, что они выпивали, но так, чтобы скандал был, – ни разу не слышал. В пятницу [15 марта] он рассказал, что жену застукал за изменой. На этой почве и произошло все, наверное”, – рассказал местный житель. Однако другая жительница уверена, что измены быть не могло.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, процесс по избранию меры пресечения состоялся 18 марта.

Ранее сообщалось, что жительницу Рубцовска подозревают в убийстве сожителя. По данным следствия, 52-летняя женщина 8 марта поссорилась с мужчиной и ударила его ножом в шею.

Взято отсюда

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