Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Урале отец скинул годовалую дочь из окна и забыл на четыре дня в сугробе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

На Урале отец скинул годовалую дочь из окна и забыл на четыре дня в сугробе

Снег. Сугроб. Фото: ru.freepik.com

Неизвестно, сразу ли погиб ребенок. По данным источников, девочка упала в сугроб, однако родители не стали искать ее и забыли о дочери на несколько дней

В Екатеринбурге под окнами многоэтажки в сугробе нашли тело годовалой девочки. В ее смерти подозревают родителей, сообщает “МК”.

По информации Telegram-канала Shot, 30 декабря пьяный житель дома по улице Посадской поссорился с женой и выбросил годовалую дочь в окно пятого этажа. Ребенок упал в сугроб, но родители не стали искать девочку.

Лишь 3 января тело ребенка у многоэтажки обнаружили прохожие.

Отец погибшей, ранее судимый за грабеж, кражи и мошенничество, задержан. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, также на Алтае в новогодние каникулы произошел похожий случай гибели маленького ребенка. 31 декабря молодая мать оставила двоих детей в возрасте четырех месяцев и двух лет в холодном доме в селе Подгорное Майминского района и уехала праздновать Новый год. Вечером 3 января дедушка нашел замерзшим насмерть младшего внука, старшего отправили в больницу с сильной простудой.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Стало известно о состоянии мальчика, которого мать оставила замерзать в холодном доме

05.01.2024

 Интересное

В Барнауле открыли еще одну лыжную трассу с бесплатным чаем

05.01.2024

 Интересное

В Москве после крупного пожара без энергоснабжения остаются десятки домов

05.01.2024

 Интересное

Глава СКР взял под контроль дело о замерзшем насмерть младенце на Алтае

05.01.2024

 Интересное

Умер автор и худрук КВН, финалист Comedy Баттл 40-летний Станислав Агафонов

05.01.2024

 Интересное

На Урале отец скинул годовалую дочь из окна и забыл на четыре дня в сугробе

05.01.2024

 Интересное

Отсутствие снега в Горном Алтае поразило туристов. Местные жители тоже удивлены

05.01.2024

 Интересное

300 метров с ветерком. В Алтайском крае залили самую длинную в России горку

05.01.2024

 Интересное

Врач-травматолог рассказал, чем опасно катание на тюбинге

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix