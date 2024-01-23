Детская кроватка Фото: pixabay.com

Соседка услышала крики и стук в дверь и попросила свою дочь посмотреть, что случилось. Женщина, которая работает врачом, пошла к соседям и поняла, что ребенок мертв

21 января в Первоуральске пятимесячная девочка умерла в своей кроватке, сообщает пресс-служба регионально следкома.

Ребенка без признаков жизни обнаружила ее мать, которая до этого укладывала дочь спать. В доме также находился отец девочки.

Чтобы выяснить причину смерти девочки, следователи назначили экспертизу. Соседка же семьи предположила, что ребенок задохнулся в детской кроватке, поскольку отец заложил ее вещами, пишет E1.RU.

Саму же семью, в которой жила погибшая, соседи благополучной не называют. По словам соседей, отец ребенка постоянно пил, устраивал в квартире разборки, а также много лет держал в страхе весь район.

Местные жители описывают мужчину как жестокого тирана, который избивал всех своих женщин. Мама умершей девочки, как отмечают жильцы, пыталась сбежать от сожителя, но каждый раз возвращалась.

“Он чудовище, ему место в тюрьме, а ей – в психушке. Он ее бил жестоко. Она дура, потому что постоянно терпела избиения. Саша заставил беременную Таню прыгать со шкафа, чтобы вызвать выкидыш, потому что думал, что дочка не его. Ребенка еле как спасли, Таня на сохранении в больнице лежала”, – рассказала соседка Тамара Сорокина.

Пожилые женщины также рассказали, что ловили мужчину на воровстве. Он предлагал им донести тяжелые пакеты до дома, а сам таскал у них деньги. При этом в полиции семью считали благополучной и не ставили супругов на учет.

После смерти девочки отца ребенка сначала задержали, однако позже отпустили на свободу. По предварительным данным, вскрытие показало, что смерть девочки не носит криминального характера. Точную причину смерти установят в ходе расследования.

Ранее в Новосибирске многодетная нелегалка похоронила годовалую дочь в огороде. По версии правоохранителей, мигрантка била девочку с июня по август 2021 года, пока ребенок не умер.

Взято отсюда