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Причину смерти девочки выясняют уже на протяжении полугода. Ранее предполагалось, что она могла умереть от отравления синтетическим препаратом, так как следов насильственной смерти на теле не нашли

Тело 16-летней школьницы из Каменска-Уральского эксгумировали. Причина загадочной смерти спустя полгода еще не установлена, сообщает E1.ru.

Тело девочки эксгумировали из могилы еще в начале декабря. Предполагается, что все еще идет экспертиза, однако результатов пока нет.

Напомним, что трагедия произошла вечером 9 августа 2023 года. Тело девочки нашли в небольшом овраге возле лесопарковой зоны. Школьница возвращалась домой пешком. Подозреваемым по делу проходит велосипедист, который попал на камеры видеонаблюдения.

Также известно, что незадолго до гибели девочка оставила странное сообщение в своем Telegram-канале. Она просила не убивать и не насиловать ее, так как ей придется в одиночку идти до дома.

Взято отсюда