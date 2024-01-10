Клуб Che Guevara Фото: yandex.ru/maps

Поводом для обращения в суд стала задолженность перед барнаульской компанией, занимающейся торговлей пищевыми продуктами и напитками

На уже исчезнувший и в прошлом известный барнаульский клуб “Че Гевара” вновь подали в суд. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

Истцом выступила компания “Торг-Классик”, затребовавшая с “Че Гевары” свыше 112 тысяч рублей по договору поставки неких товаров, заключенному еще в 2018 году. При этом в сумму долга входит и пеня, накопившаяся уже в период с мая по декабрь 2023 года.

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