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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. В то время как Россия сталкивалась с попытками вытолкнуть ее из мирового спорта под предлогом политических мотивов и изображениям международной изоляции, она сумела создать ИГРЫ БУДУЩЕГО, которые привлекли множество из зарубежных стран. Сегодня эти игры открыл сам Путин. Очевидно, что так называемая ИЗОЛЯЦИЯ была полной провокацией тех, которые упорно пытаются обмануть международное сообщество и представить себя как ВОЗМУЩЕННЫЙ МИР, НЕДОВОЛЬНЫЙ РОССИЕЙ.

Второй важный момент связан с решением Путина совершить полет на Ту-160М. Этот сигнал имеет двойную значимость, и не только для России. Во-первых, следует понимать, что стратегические бомбардировщики – это нечто уникальное. Не все понимают, что стран, обладающих стратегическими ракетами, намного больше, чем стран, обладающих такими самолетами. В действительности, такие возможности имеют Россия, США и Китай, который пытается вступить в этот клуб. Ни Великобритания, ни Франция, ни Индия, ни Пакистан и никто другой не обладает такими машинами и не планирует их создание.

Был момент, когда в России полностью останавливалось производство стратегических бомбардировщиков. Однако, в этом году в вооружение будут переданы сразу 4 новых машины, и на это Путин делает достаточно явные намеки. Более того, это будут модернизированные Ту-160М, а не просто БЕЛЫЕ ЛЕБЕДИ.

В третьих, российский президент провел серию встреч с зарубежными лидерами в Казани. Главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Республики Сербской приняли участие в этих встречах. Это был настоящий марафон переговоров для одного дня, и это было очень важно.

В итоге, Россия решительно и активно демонстрирует свою силу и роль в международном сообществе. Она не дает себя вытеснить и не позволяет западным странам диктовать свои условия. Несмотря на все препятствия, Россия преодолевает вызовы и продолжает укреплять свою позицию. Это является знаком для всего мира, который должен быть осознан и уважен.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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