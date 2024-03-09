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Пластиковые окна в Горняке

На заповедных берегах Алтая пробудились зимние комары

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Первые насекомые уже начинают просыпаться. Зимний вариант комаров никак не может причинить вред человеку. У трихоцеридов нет хоботков, а жизнь их очень коротка

В Алтайском заповеднике на территории Горного Алтая проснулись зимние комары-трихоцериды, рассказали сотрудники охраняемой природной территории Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

В России известно 27 видов комаров-трихоцеридов. Их длинные лапки позволяют держать тело подальше от льда и не дают переохладиться.

Человеку проблем они доставить не могут, так как не имеют хоботка и вообще не едят во взрослом состоянии. Всю энергию зимние комары запасают еще в личиночной стадии, а затем они вылетают, спариваются, откладывают яйца и умирают.

Ранее сотрудникам Алтайского заповедника в объектив попала рысь.

Взято отсюда

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