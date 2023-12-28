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На заседании Ученого совета сотрудникам АлтГУ вручили награды

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На заседании Ученого совета сотрудникам АлтГУ вручили награды

На прошедшем 26 декабря итоговом заседании Ученого совета ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров вручил награды сотрудникам вуза.

    • Нагрудным знаком «Почетный наставник РФ» награждены:

  • Галина Гряникова , преподаватель кафедры отечественной истории,
  • Наталья Дворянчикова , начальник отдела по продвижению образовательных программ и содействия трудоустройству,
  • Павел Ладыгин , старший преподаватель кафедры информационной безопасности.

    • Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания получил Андрей Бежовец , начальник планово-финансового управления.

    Почетных грамот администрации Барнаула удостоены:

  • Олеся Губасова , начальник отдела планирования и финансирования,
  • Елена Шершнева , доцент кафедра регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений,

    • Благодарность администрации Барнаула вручена Елене Высоцкой , ведущему инженеру-лаборанту кафедры экологии, биохимии и биотехнологии.

    Почетными грамотами администрация Центрального района Барнаула награждены:

  • Геннадий Майсюк , юрисконсульт отдела по обеспечению управления имущественным комплексом,
  • Ярослав Фролов , директор музея археологии и этнографии Алтая.

    • Ректор АлтГУ Сергей Бочаров поздравил сотрудников с наградами и поблагодарил за добросовестный труд и высокий профессионализм.

    Взято отсюда.

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