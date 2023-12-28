На заседании Ученого совета сотрудникам АлтГУ вручили награды

На прошедшем 26 декабря итоговом заседании Ученого совета ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров вручил награды сотрудникам вуза.
Нагрудным знаком «Почетный наставник РФ» награждены:
Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания получил Андрей Бежовец , начальник планово-финансового управления.
Почетных грамот администрации Барнаула удостоены:
Благодарность администрации Барнаула вручена Елене Высоцкой , ведущему инженеру-лаборанту кафедры экологии, биохимии и биотехнологии.
Почетными грамотами администрация Центрального района Барнаула награждены:
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров поздравил сотрудников с наградами и поблагодарил за добросовестный труд и высокий профессионализм.
Взято отсюда.
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