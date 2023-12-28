На заседании Ученого совета сотрудникам АлтГУ вручили награды

На прошедшем 26 декабря итоговом заседании Ученого совета ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров вручил награды сотрудникам вуза.

Нагрудным знаком «Почетный наставник РФ» награждены:

Галина Гряникова , преподаватель кафедры отечественной истории,

Наталья Дворянчикова , начальник отдела по продвижению образовательных программ и содействия трудоустройству,

Павел Ладыгин , старший преподаватель кафедры информационной безопасности.

Благодарственное письмо Алтайского краевого Законодательного Собрания получил Андрей Бежовец , начальник планово-финансового управления.

Почетных грамот администрации Барнаула удостоены:

Олеся Губасова , начальник отдела планирования и финансирования,

Елена Шершнева , доцент кафедра регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений,

Благодарность администрации Барнаула вручена Елене Высоцкой , ведущему инженеру-лаборанту кафедры экологии, биохимии и биотехнологии.

Почетными грамотами администрация Центрального района Барнаула награждены:

Геннадий Майсюк , юрисконсульт отдела по обеспечению управления имущественным комплексом,

Ярослав Фролов , директор музея археологии и этнографии Алтая.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров поздравил сотрудников с наградами и поблагодарил за добросовестный труд и высокий профессионализм.

Взято отсюда.

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