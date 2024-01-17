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На завтрак к ним пришла: бийскими елочками лакомятся лошади и верблюд

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На завтрак к ним пришла: бийскими елочками лакомятся лошади и верблюд

В этом году сбор елок, оставшихся от праздника, от населения – проходит более чем успешно

Бийчане активно включились в акцию передачи живых елей, которые приобретались для домашнего праздника, на корм животным. Как сообщают в ООО “Спецобслуживании плюс”, в этом году уже третья спецмашина отправилась в конно-спортивный клуб “Мечтатель”.

– В этот раз привезли порядка ста ёлок! – благодарят получатели. – Как показывает практика, самый пик приходится с 5 по 30 января, в это время люди массово выкидывают ёлки.

Фото: ООО “Спецобслуживание плюс”

Полезную хвойную жвачку в конно-спортивном клубе равномерно распределяют не только между лошадками, полакомиться хрустящими иголочками также рады пони и верблюд. Однако, чтобы такой завтрак был не только полезным, но и безопасным, жителей просят снимать с елки абсолютно все украшения, особенно дождик.

Фото: ООО “Спецобслуживание плюс”

Ставить ель стоит рядом с контейнерами, ни в коем случае не стоит ее пытаться запихнуть внутрь: так она и до лошадей не дойдет, и прибавит работы специалистам по вывозу мусора. 

Акция “Елочный круговорот” продлиться до 5 марта, напоминают в “спецобслуживании плюс”.

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Взято отсюда

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