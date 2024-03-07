реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

На Землю обрушится новая магнитная буря на выходных

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

На Землю обрушится новая магнитная буря на выходных

Магнитные бури. Солнце Фото: pixabay.com

Магнитная буря может повлиять на самочувствие человека. Метеозависимые люди в этот период могут столкнуться с головной болью и повышением давления

На Землю может обрушиться магнитная буря на выходных. Согласно прогнозам, с 7 по 11 марта активность Солнца будет то усиливаться, то ослабевать, передает “Газета.ru”.

Так, в 15.00 7 марта Солнце может проявить незначительную активность, которая продлится до 23.00. Следующая буря достигнет Земли 8 марта, а затем утихнет 9 марта.

Очередное усиление ожидается с 10 по 11 марта. В течение последних трех дней сила бури составит 3 балла, что соответствует малой магнитной буре.

Основная причина магнитных бурь – солнечная активность, в том числе вспышки и выбросы масс и энергии из солнечной короны. Такое явление может оказывать влияние на работу электроники, климатические условия и самочувствие человека.

Напомним, первая в 2024 году магнитная буря произошла 28 февраля. Она разразилась после мощных вспышек на Солнце.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Барнаульская Госавтоинспекция присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи»

Сегодня, в преддверии Международного женского дня, сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили,…

Узнать больше
На Украине заявили об ударе ВС РФ по объектам инфраструктуры в Сумах

На Украине заявили об ударе ВС РФ по объектам инфраструктуры в Сумах

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в городе…

Узнать больше
“Попали бы”. Медведев отреагировал на взрыв в Одессе у кортежа Зеленского

“Попали бы”. Медведев отреагировал на взрыв в Одессе у кортежа Зеленского

Если бы перед российскими войсками стояла цель попасть по кортежу…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp