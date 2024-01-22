Эксперты объяснили, когда романтическая интрижка на работе может быть во благо, а когда навредит любовникам

Служебный роман — что может быть одновременно как приятным, так и настолько же опасным. Что может принести как вред компании, если пара забудет о корпоративных правилах, так и наоборот: повлиять на повышение работоспособности любовников, которых переполняют эндорфины. Всегда ли служебный роман — зло, и стоит ли запрещать такие отношения на работе? Наш коллега из NGS.RU Илья Калинин выслушал несколько реальных историй и спросил у экспертов, есть ли польза от служебных романов их участникам и компаниям. Имена некоторых участников служебных романов изменены по их просьбе.

Принято считать, что служебные романы на пользу общему делу не идут. Такое отношение к интрижкам на работе обычно формируется в больших компаниях, где свято чтут корпоративную этику и заботятся о выстроенных стандартах. Любое отклонение от общего курса может внести дисбаланс и навредить рабочему процессу. Влюбленный начальник может продвигать подчиненного, равные по статусу влюбленные сотрудники станут жертвовать рабочим временем в пользу приятного общения, а их коллеги всё это время будут перемывать косточки паре. И всё обязательно закончится плохо. Но так бывает не всегда.

«Никаких безумств на рабочем месте»

Светлана работала в компании, связанной с небольшим интернет-проектом. Отношения на работе появились месяца через три после появления нового программиста.

— У нас не было никаких безумств на рабочем месте, мы не занимались там сексом, да и вообще в офисе пересекались нечасто: он много работал удаленно. Я для него была небольшим руководителем: ставила задачи. Мы старались особо не афишировать наши отношения, хотя у нас в компании не было запретов. Думаю, если бы они были, мы бы уволились, — рассказала она.

Жить вместе с коллегой Светлана стала где-то через год. Работе такие отношения не мешали, заметила она, наоборот: на работу она каждый день шла с удовольствием. Кстати, роман уже не служебный — длится до сих пор, хотя прошло больше десяти лет. Официально они не расписаны, но оба соблюдают моногамные отношения и вместе вкладываются в общий быт, хотя траты партнера, подчеркнула Светлана, выше в силу его большего заработка.

— У нас нет детей. Наверное, поэтому официальные отношения нам не нужны. Я периодически беспокоюсь: что мы будем делать, если кто-то из нас попадет в реанимацию. На что он говорит: «Зачем об этом вообще думать?» Если вдруг появятся дети, надеюсь, мы оформим отношения. Я сильно сомневаюсь, что он сбежит, — смеется героиня этой истории.

«Поднялся попить кофе и как-то очутился в постели»

У Андрея роман случился с коллегой, которую он знал много лет. Он был женат и признаётся, что произошло всё даже как-то банально: после корпоратива, когда все разъезжались по домам.

— Я вызвался ее проводить. Но потому, что было по пути, а не потому, что был какой-то интерес. На такси доехали, поднялся попить кофе и как-то очутился в постели. Получилось всё весело и непринужденно: как тут оно и было. Всё как-то так: ха-ха, хи-хи. Через неделю решили повторить. И повторили. И хорошо повторилось. Лет на пять всё это и затянулось, — вспоминает Андрей.

Он признался, что прекратить служебный роман решил, когда его спутница начала намекать о совместной жизни. Любовница рассказывала, что все ее подруги давно замужем, а она — нет. В итоге пара рассталась: без особых скандалов, но немного болезненно. Андрей говорит, что с самого начала понимал, что у этих отношений будущего нет: он не собирался разводиться.

— Коллеги знали о нашей связи и относились к ней положительно. На работу это никак не влияло: работали мы в разных подразделениях. Прошло уже около десяти лет, мы уже давно вместе не работаем, но до сих пор поддерживаем дружеские отношения, поздравляем друг друга с праздниками. Сейчас у нас исключительно товарищеские отношения. Мы можем встретиться и даже попить кофе. В прямом смысле этого слова, — улыбается Андрей.

«Легкое дрожание в груди присутствует все эти годы»

Все романы Нины, как она призналась, были исключительно на работе. Говорит, что вне работы у нее просто не оставалось свободного времени. Однажды на работу к Нине в банк приехал с проектом ее коллега из московского офиса.

— Перед его отъездом мы вместе с коллегами нашего управления поужинали, потом он попросил нас показать город. А дело было летом — тепло, красота! Пошли показывать город. Потом он попросил показать ему утром еще другие достопримечательности, но на встречу никто не пришел: только он и я. Мы погуляли по набережной, позавтракали, поговорили о жизни… И так легко от общения нам было! Даже появилось сожаление, что он уезжает, — вспомнила Нина.

Так началась дружеская переписка Нины с коллегой из Москвы. В ходе общения обнаружилось, что у них много общего. Например, они оба родились в одном казахстанском городе, причем бабушка московского коллеги жила рядом с семьей Нины.

Через полгода она перевелась в Москву, и отношения почти сразу перешли на другой уровень. С момента знакомства прошло 7,5 года, пара живет вместе, у них есть общий ребенок, но официально они не зарегистрированы.

— Мы боимся этого шага. У нас 13 лет разницы, поэтому легкое дрожание в груди присутствует все эти годы: никто не знает, как всё будет дальше развиваться. Пока нам самим удивительно, что мы находим какие-то общие темы и интересы, хотя у нас совершенно разные увлечения. Но нам комфортно, — подчеркнула Нина.

«Я не знал, как ею руководить»

Сергей пережил не один служебный роман. Первый случился, когда ему было около 25 лет: он работал начальником отдела в журнале и был свободен от каких-либо отношений.

— В меня влюбилась журналистка. Но это было что-то такое одностороннее, я всерьез не воспринимал эти отношения. Для меня это было такое увлекательное приключение: роман на работе! И распирала гордость, что именно на меня внимание обратили. Мы встречались, наверное, месяцев пять — каждый день. А потом я стал замечать некие симптомы. Девушка была очень обидчива. И я не знал, как ею руководить. Не мог ей в полную силу что-то высказать, не мог наказать, если случался повод, всё же она была моей пассией. А потом начались упреки от других сотрудников: что я ей какие-то преференции оказываю и так далее. Хотя это было не так, — рассказал Сергей.

Закончилось всё очередной обидой девушки на Сергея: она приходила в офис, всячески демонстрировала недовольство, порой психовала и уходила с работы. Закончилось тем, что она сама оставила работу, предложив искать ей замену.

О втором ярком романе, который был больше не романом, а харассментом (домогательством сексуального характера), Сергей вспоминает со смехом. Это было уже на другой работе. Положила как-то на него глаз бухгалтер компании: девушка приходила к нему в кабинет, садилась на стол и начинала флиртовать.

— Мне было неловко: меня словно в угол загоняли. Но портить отношения с бухгалтерией я не хотел, поэтому какое-то время я сводил всё в шутку и старался избегать с ней общения. Однажды на корпоративе она нашла меня в какой-то комнате и набросилась на меня, как лиса на курицу. Я кое-как отбрыкался и убежал. Видимо, она что-то поняла, так как с этого момента все эскапады с ее стороны закончились, — вспоминает Сергей.

Служебный роман: зло или добро

HR-специалист с двадцатилетним стажем Оксана Войткова рассказала, что к служебным романам в разных компаниях относятся по-разному. Где-то не обращают на это внимания (таких компаний — большинство), а где-то прописывают запрет на любовную связь в рабочем пространстве даже в политике компании.

— В одной компании, где работает порядка 150 человек, на welcome-тренинге (презентация компании для новичков. — Прим. ред.) обозначалось, что у них запрещены любовные отношения между сотрудниками. Но так как там большая часть сотрудников — холостые и молодые ребята и девчонки до 30 лет и примерно одного круга, то за пару лет моей работы в компании было несколько свадеб. И тут я руководителям говорила, мол, мы с вами можем чего угодно хотеть, но, простите, это — возраст. Где люди еще будут искать себе пару, если они почти всё время проводят на работе? Плюс если мы еще постоянно организовываем корпоративные мероприятия, — заметила Оксана Войткова.

Врач-психотерапевт Игорь Лях пояснил, что нельзя однозначно сказать, является служебный роман злом или добром. Всё зависит и от установок, которые озвучивает руководство компании, и от самих влюбленных.

— В зависимости от видов деятельности, от видов службы роман может быть и во благо, и во вред, поскольку само по себе любовное переживание — дело весьма специфическое. Поэтому, с одной стороны, существуют корпоративные кодексы, абсолютно запрещающие [служебные романы]. Но с другой-то стороны, когда много людей разного пола собираются в какую-то корпорацию, возможны любовные переживания, — заметил Игорь Лях.

По уточнению психотерапевта, чаще всего ограничения на служебные романы появляются в крупных компаниях и корпорациях: именно здесь высок риск нарушить любовной интрижкой корпоративный регламент. Тогда пара может серьезно пострадать: нарушители внутренних законов могут быть уволены. В то же время, подчеркивает Лях, в небольших коллективах, особенно связанных с творческой деятельностью, любовные переживания через сублимацию могут удачно влиять на рабочую атмосферу и создание конечного продукта.

В любом случае, заметил специалист, любовникам необходимо помнить и не нарушать корпоративные правила, если они существуют в компании. Ну и просто вести себя так, чтобы не давать повод для пересудов среди своих коллег.

Взято Источник

22.01.2024