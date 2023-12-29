Начал работу предвыборный сайт кандидата в президенты Владимира Путина

На сайте размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов, а также другая информация

Начал работу сайт кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу его избирательного штаба.

– Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/, – говорится в сообщении.

На сайте можно найти дневник кампании, биографию Путина, там размещена информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов.

Кроме этого, на сайте будут опубликованы видеоматериалы об основных моментах предвыборной кампании, есть раздел о важных достижениях страны за последние годы.

Сайт создан российскими IT-специалистами.

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