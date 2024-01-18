В целях повышения эффективной реабилитации получателей социальных услуг в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действии» начал работу тренажерный зал для занятий по адаптивной физической культуре.
Зал АФК позволяет проводить разнообразные тренировки:
Комплекс упражнении разработан по индивидуальному плану для каждого клиента и проводятся под чутким руководством специалиста.
Ждем Вас по адресу: пр-т Калинина, 7
Для уточнения информации звонить по телефону: (3852) 61-13-78
Взято отсюда.
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