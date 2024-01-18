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Начал работу тренажерный зал для занятий по адаптивной физической культуре

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Начал работу тренажерный зал для занятий по адаптивной физической культуре

В целях повышения эффективной реабилитации получателей социальных услуг в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действии» начал работу тренажерный зал для занятий по адаптивной физической культуре.

Зал АФК позволяет проводить разнообразные тренировки:

  • занятия на специальных тренажерах (совершенствуют координацию движений, улучшают гибкость позвоночника, формируют осанку);
  • упражнения по общей физической подготовке (формирования здорового образа жизни);
  • улучшение психологического, эмоционального состояния;

    • Комплекс упражнении разработан по индивидуальному плану для каждого клиента и проводятся под чутким руководством специалиста.

    Ждем Вас по адресу: пр-т Калинина, 7

    Для уточнения информации звонить по телефону: (3852) 61-13-78

    • Взято отсюда.

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