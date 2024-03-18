Начал свою работу XX конкурс педагогов дополнительного образования Алтайского края

18 марта Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи гостеприимно распахнул двери для двадцати педагогических работников образовательных организаций края, участников очного этапа краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». С 18 по 20 марта им предстоит продемонстрировать свое мастерство и профессионализм в конкурсных испытаниях. Программа конкурсных дней очень содержательна насыщена. В первый же конкурсный день для участников состоялся установочный семинар, спикерами которого стали Татьяна Солодкова , абсолютный победитель конкурса 2012 года, методист Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи; Наталья Козлова , абсолютный победитель конкурса 2005 года, старший методист Алтайского Краевого Детского Экологического центра и Инна Голышевская , педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра «Потенциал». Они поделились с конкурсантами своими формулами успеха и умением использовать личностный ресурс в условиях участия в конкурсах профессионального мастерства. В 14:00 состоялось торжественное открытие конкурса. Со словами приветствия к участникам обратилась Галина Синицына , заместитель министра образования и науки Алтайского края, которая поздравила всех с ярким событием системы дополнительного образования Алтайского края. Галина Владимировна подчеркнула важность и значимость дополнительного образования в современном мире, пожелала конкурсантом ярко проявить свой педагогический талант, удивить жюри педагогическими находками, получить заряд положительных эмоций. Радости от участия в конкурсе, новых знакомств и дружбы, вдохновения и настойчивости в достижении цели пожелала конкурсантам первый победитель конкурса 1998 года Надежда Варфоломеева . В этот день в адрес участников конкурса звучали искренние пожелания удачи, хорошего настроения и победы, песни от обучающихся Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи вокально-хореографической студии «Маленькая страна» (руководитель Наталья Селиверстова) и театра песни «Звенящая капель (руководитель Оксана Разумовская). Живой звук, завораживающие мелодии, неповторимые уникальные ощущения подарили всем присутствующим участники ансамбля скрипачей «Прелюдия» детской музыкальной школы № 2 города Барнаула (руководитель Ольга Беседина). В 15:00 началось первое конкурсное испытание «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление», на котором конкурсанты продемонстрировали умения «слушать» и «слышать» друг друга – умения взаимодействовать в команде. 19 марта конкурсантам предстоит провести мастер-класс «Эффективные формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» по итогам которого определятся финалисты конкурса. По итогам всех конкурсных испытаний будут определены лауреаты в номинациях и Абсолютный победитель конкурса. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, формирование позитивного социального имиджа и престижа профессии педагога дополнительного образования детей, расширение профессиональных сообществ сферы дополнительного образования таковы цели конкурса. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края. Региональным оператором проведения конкурса является Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи. #АлтайскийКрай #образование22

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