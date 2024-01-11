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Начальник бронетанковой службы ВДВ Оспанов погиб в зоне СВО

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Начальник бронетанковой службы ВДВ Оспанов погиб в зоне СВО

Арман Оспанов Фото: vk.com/ivanovoobl37

По предварительным данным, офицер погиб 6 января. Прощание с ним прошло в Иваново, военнослужащего похоронили на мусульманском кладбище

В Сети появилась информация о гибели начальника бронетанковой службы ВДВ гвардии полковника Армана Оспанова. Однако эту информацию в Минобороны еще не комментировали, сообщает “Главный региональный”.

По данным одних источников, офицер подорвался на мине на южном направлении СВО 6 января. Другие источники сообщают, что Оспанов был убит в ходе артиллерийского обстрела в Херсонской области. Уточняется, что это произошло это во время установки запасных буксировочных тросов для эвакуации бронетранспортера, сообщается в группе “Иваново | Ивановская область” в соцсети “ВКонтакте”.

Утверждается, что также в следствие обстрела погиб командир эвакуационного отделения одного из подразделений 104-й дшд сержант Александр Краснов. Ранения получили рядовые 104-й дшд Евстигнеев и Эйснер.

Ранее сообщалось, что 8 декабря в ходе спецоперации погиб 42-летний Виктор Мешкеев из Республики Алтай. У бойца остались жена и трое детей.

Взято отсюда

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