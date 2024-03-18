Начало Великого поста 2024: что нельзя есть и делать перед Пасхой

Фото: Ксения Карпова
Важно понимать, что Великий пост – это не строгая диета, а путь к духовному очищению. Поэтому в это время следует отказаться от развлечений и все силы направить на молитву и духовный рост
К празднованию Пасхи принято готовиться заранее – и телом и духом. Христиане стараются соблюдать строгий и долгий Великий пост.
В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая.
Верующие начинают поститься в понедельник, ровно за семь недель до Пасхи.
Что нельзя есть в Великий пост
Во время Великого поста верующим надлежит отказаться от мяса и мясных изделий, яиц, рыбы и морепродуктов, сливочного масла, молочных продуктов и сладостей.
При этом по время важно не только отказаться от запрещенных блюд, но и соблюдать умеренность в разрешенных. Не стоит объедаться постными продуктами.
Что нельзя делать в пост
Очень важно не относиться к посту как к диете. Все-таки основной смысл поста – в пристальном внимании к душе, в духовном развитии. Пост – это в первую очередь путь к Богу, а не к похудению.
Храм. Свечи. Молитва. Церковь. Фото: Анна Меньшикова Что можно есть в Великий пост
Великий пост в православной традиции считается самым строгим, однако все ограничения в первую очередь касаются служителей церкви. Обычным верующим все запреты соблюдать необязательно.
Во время поста разрешается есть овощи, крупы, грибы, орехи, бобовые, соленья и маринады, любые хлебобулочные изделия, в которых нет молочных продуктов и яиц, зелень, сухофрукты, ягоды, кисели и компоты, фрукты и мед.
Рыба и морепродукты допускаются только по особым дням: в Благовещение, 7 апреля, и Вербное воскресенье, 28 апреля. В Лазареву субботу, 27 апреля, можно на стол ставить икру.
По субботам, воскресеньям и на Благовещенье можно пить неразбавленное сухое вино.
Кому можно не соблюдать пост
Совсем не поститься или делать это с послаблениями могут пожилые люди, дети младше 14 лет, беременные и кормящие женщины, а также люди, которым по состоянию здоровья нельзя отказываться от определенных продуктов.
Помимо этого, нарушать правила поста позволяют людям, которые путешествуют в условиях, когда невозможно поститься, и тем, кто занимается физическим трудом.
Взято отсюда.
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