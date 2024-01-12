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Начался процесс над фигурантами дела о покушении на Владимира Соловьёва

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Начался процесс над фигурантами дела о покушении на Владимира Соловьёва

В Москве начался судебный процесс над фигурантами дела о подготовке убийства Соловьёва и других журналистов

В Москве начался процесс над неонацистами, которые готовили убийства российских журналистов по заданию украинской разведки. Первое заседание проходит во Втором Западном окружном военном суде, сообщает НТВ.

В здании усилены меры безопасности на фоне призывов неонацистов в чатах поддержать своих соратников.

Под судом находятся пятеро обвиняемых. Согласно оперативной информации, подозреваемые планировали совершить убийство телеведущего Владимира Соловьёва, а после – еще нескольких лидеров общественного мнения. Жертв исполнителям назначила украинская разведка. В ходе обысков у подозреваемых обнаружили взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Во время слушания один из подозреваемых дал показания:

“В период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов. Помимо этого, убийства людей, которые несли пропаганду, Соловьёв, Киселёв, Скобееву, Попов и так далее”.

Следствие установило, что все подсудимые — скинхеды со стажем, как минимум двое, Владимир Степанов и Владимир Беляков, входили в банду известного неонациста по кличке Ян Лютик.

Настоящее имя главаря банды Емельян Николаев – это брат актера-иноагента Артура Смольянинова. Николаева осудили за серию нападений на приезжих еще в 2012 году. В настоящее время он отбывает 19-летний срок в колонии строгого режима. Вскоре к брату беглого актера присоединятся и его последователи.

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Взято отсюда

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