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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военный, участвующий в боевых действиях, проинформировал о готовности русской армии к штурму. Автор телеграм-канала “Вожак Z” заверил, что интенсивности артподготовки оказалась поистине впечатляющей. Пишет Царьград.

Фронт в районе Авдеевки в буквальном смысле разрывается из-за невероятного количество артиллерийского огня, включая работу авиацию, градов и миномётов. В сложившейся обстановке наш противник оказался заложником атмосферы ада.

Моя группа отработала быстро, качественно, по предварительной информации – на пять баллов. Ждём подтверждения. Несколько групп ещё на штурме, держим за них кулаки, – написал военный.

Русская армия неустанно давит на противника на всех направлениях. Разведка говорит о некоторых достижениях на участках. Нуждающимся уже в ближайшее время будет доставлен сухпаёк и вода. Наши ребята остаются в боевом расположении духа и надеются на поддержку со стороны соотечественников.

Помолитесь за нас, за наших парней.

Тем временем поступают замечательные новости о том, что на оборонительные районы ВСУ обрушается всё, что только стреляет. Артиллерия, авиация, “Грады”, “Солнцепеки” и “цветочки” “Герани”.

Если русская армия уже в ближайшее время возьмёт Авдеевку под свой контроль, то Киев может на полных основаниях капитулировать. Район Авдеевки играет ключевую роль в обороне ВСУ и если наши парни успешно проведут операцию по искоренению здесь боевиков, то наша армия не только займёт выгодные позиции, но и положит конец обстрелам Донецка.

Фото: OLEKSII CHUMACHENKO/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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