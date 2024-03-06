Букет. Весна. Цветы. Подарок Фото: Unsplash.com

Международный женский день в России – уже давно не праздник борьбы за равноправие, а дата торжества красоты, очарования и обаяния

В России Международный женский день, 8 Марта – это дата, когда мужчины стараются проявить заботу и выразить свою любовь представительницам прекрасного пола. Готовиться к нему начинают заблаговременно, чтобы выбрать те самые желанные подарки и подобрать нужные слова. Накануне праздника “Толк” подготовил подборку красивых поздравлений милым дамам с 8 Марта в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с 8 Марта 2024 в стихах

Комплиментов и цветов,

Теплоты и нежных слов,

От поклонников — вниманья,

А от близких — пониманья,

Много радостных подарков,

Новых впечатлений ярких,

Огонька в глазах, азарта —

Желаю в честь Восьмого марта!

Смахните зимнюю усталость,

На смену ей пришла весна.

Из сундуков достаньте радость,

Ах, как же вам к лицу она!

Весенний праздник пусть разбудит

В вас красоту, тепло, любовь.

Пусть счастье непременно будет,

Пусть чувства вас захватят вновь.

Пусть в сердце музыка играет,

А на душе цветет весна.

Пускай природа вдохновляет

Вас, пробудившись ото сна.

С 8 Марта, с днем весенним!

Пусть исполнятся мечты,

Чтобы было настроенье,

И улыбки, и цветы!

Чтобы повод был смеяться,

Наряжаться, быть звездой,

В комплиментах искупаться,

Просто жить и быть собой!

Букет. Весна. Цветы. Подарок Фото: Unsplash.com

Поздравления к 8 Марта в прозе

В этот светлый весенний праздник хочется от всей души поздравить с Международным женским днем и пожелать самых важных и бесценных вещей: здоровья, любви и простого человеческого счастья. Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, пусть жизнь будет полна радости.

Милые, добрые и очаровательные, наши чудесные женщины, девушки, девочки! Пусть все невозможное для вас станет возможным, а жизнь будет полна приятных сюрпризов и радостных событий. Больше романтики, нежности и любви желаем вам в праздник 8 Марта! Будьте здоровы и чаще улыбайтесь.

Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! В Международный женский день от всей души желаю вам легкости, бодрости, тепла, улыбок и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все желания, в семьях будут счастье и мир. Пусть непременно происходят в вашей жизни прекрасные события, яркие моменты. Будьте любимы, любите, вдохновляя своих родных и близких.

Милые дамы, поздравляем вас с праздником весны и красоты — 8 Марта! Оставайтесь такими же лучезарными и очаровательными женщинами, истинными эталонами красоты и обаяния. Будьте счастливы и дома, и на работе, благополучия и семейного уюта вам, успеха во всех начинаниях. Здоровья и душевного равновесия, улыбок и солнечных дней от всего сердца желаем мы вам!

Букет. Весна. Цветы. Подарок Фото: Unsplash.com

Поздравления с 8 Марта в СМС

Прекрасны по весне цветы,

Но женщины еще прекрасней.

В Международный женский день

Желаем вам любви и счастья!

С Женским праздником весенним!

Пусть все сбудутся мечты,

Будут радость, настроение

И подарки и цветы!

В Международный женский день

Примите наши поздравленья,

И пусть исчезнет грусти тень,

Удачи, ласки, вдохновенья!

Работа, хлопоты, заботы —

Забыть желаю обо всем.

Звучат пусть счастья в сердце ноты.

Вас поздравляю с Женским днем!

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Взято отсюда