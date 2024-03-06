Букет. Весна. Цветы. Подарок Фото: Unsplash.com
Международный женский день в России – уже давно не праздник борьбы за равноправие, а дата торжества красоты, очарования и обаяния
В России Международный женский день, 8 Марта – это дата, когда мужчины стараются проявить заботу и выразить свою любовь представительницам прекрасного пола. Готовиться к нему начинают заблаговременно, чтобы выбрать те самые желанные подарки и подобрать нужные слова. Накануне праздника “Толк” подготовил подборку красивых поздравлений милым дамам с 8 Марта в стихах, прозе и СМС.
Поздравления с 8 Марта 2024 в стихах
Комплиментов и цветов,
Теплоты и нежных слов,
От поклонников — вниманья,
А от близких — пониманья,
Много радостных подарков,
Новых впечатлений ярких,
Огонька в глазах, азарта —
Желаю в честь Восьмого марта!
Смахните зимнюю усталость,
На смену ей пришла весна.
Из сундуков достаньте радость,
Ах, как же вам к лицу она!
Весенний праздник пусть разбудит
В вас красоту, тепло, любовь.
Пусть счастье непременно будет,
Пусть чувства вас захватят вновь.
Пусть в сердце музыка играет,
А на душе цветет весна.
Пускай природа вдохновляет
Вас, пробудившись ото сна.
С 8 Марта, с днем весенним!
Пусть исполнятся мечты,
Чтобы было настроенье,
И улыбки, и цветы!
Чтобы повод был смеяться,
Наряжаться, быть звездой,
В комплиментах искупаться,
Просто жить и быть собой!
Букет. Весна. Цветы. Подарок Фото: Unsplash.com
Поздравления к 8 Марта в прозе
В этот светлый весенний праздник хочется от всей души поздравить с Международным женским днем и пожелать самых важных и бесценных вещей: здоровья, любви и простого человеческого счастья. Пусть дома всегда царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут рядом, пусть жизнь будет полна радости.
Милые, добрые и очаровательные, наши чудесные женщины, девушки, девочки! Пусть все невозможное для вас станет возможным, а жизнь будет полна приятных сюрпризов и радостных событий. Больше романтики, нежности и любви желаем вам в праздник 8 Марта! Будьте здоровы и чаще улыбайтесь.
Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! В Международный женский день от всей души желаю вам легкости, бодрости, тепла, улыбок и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все желания, в семьях будут счастье и мир. Пусть непременно происходят в вашей жизни прекрасные события, яркие моменты. Будьте любимы, любите, вдохновляя своих родных и близких.
Милые дамы, поздравляем вас с праздником весны и красоты — 8 Марта! Оставайтесь такими же лучезарными и очаровательными женщинами, истинными эталонами красоты и обаяния. Будьте счастливы и дома, и на работе, благополучия и семейного уюта вам, успеха во всех начинаниях. Здоровья и душевного равновесия, улыбок и солнечных дней от всего сердца желаем мы вам!
Букет. Весна. Цветы. Подарок Фото: Unsplash.com
Поздравления с 8 Марта в СМС
Прекрасны по весне цветы,
Но женщины еще прекрасней.
В Международный женский день
Желаем вам любви и счастья!
С Женским праздником весенним!
Пусть все сбудутся мечты,
Будут радость, настроение
И подарки и цветы!
В Международный женский день
Примите наши поздравленья,
И пусть исчезнет грусти тень,
Удачи, ласки, вдохновенья!
Работа, хлопоты, заботы —
Забыть желаю обо всем.
Звучат пусть счастья в сердце ноты.
Вас поздравляю с Женским днем!
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