Начинается прием заявок на конкурс грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики в 2024 году

Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края объявляет конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодёжной политики.

Целью предоставления гранта является поддержка, развитие и распространение лучших практик в сфере молодежной политики на территории Алтайского края в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 05.12.2023 №461.

Участники конкурса:

Соискателями могут выступать общественные организации, общественные движения, фонды, в том числе общественные и благотворительные, государственные (муниципальные) автономные и бюджетные учреждения, зарегистрированные в качестве юридического лица в установленном законодательством порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края не менее одного года и (или) осуществляющие деятельность не менее одного года в качестве поставленного на налоговый учет филиала, представительства юридического лица, иного обособленного подразделения на территории Алтайского края в установленном законодательством порядке.

Соискателями не могут выступать:

коммерческие организации;

политические партии;

территориальные общественные самоуправления;

казенные учреждения;

организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации в установленном законом порядке;

победители конкурса прошлых лет, в отношении которых были выявлены факты нарушения условий ранее заключенных соглашений о предоставлении гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики за последующие 3 года после реализации проекта.

ТЕМЫ КОНКУРСА

социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики

«Мы Вместе» — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества, работу с людьми с ОВЗ (направление «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность»); «Открывай регион» — проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма, экологическое просвещение (направление «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность»); «Вдохновляй» — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды (направление «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью»); «Будь здоров» — проекты, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни (направление «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде»); «Молодежные медиа» — проекты, направленные на вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (направление «Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа)»); «Помни» — проекты, направленные на сохранение исторической памяти, а также патриотическое воспитание молодежи (направление «Патриотическое воспитание молодежи»); «Будь занят» — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи (направление «Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении»); «Объединяй» — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество (направления «Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу», «Развитие международного и межрегионального сотрудничества»); «Создавай карьеру» — проекты, направленные на содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи (направление «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи»); «Родные любимые» — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей (Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» в 2024 году) (направление «Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей»); ДоброЦентр (направление «Модельные проекты в сфере молодежной политики»); Окружной молодежный форум (направление «Модельные проекты в сфере молодежной политики»); Форум молодых семей (направление «Модельные проекты в сфере молодежной политики»); Креативное пространство (направление «Модельные проекты в сфере молодежной политики»).

Документы (прилагаемые соискателем к заявке для участия в конкурсе) :

Заявка на участие в конкурсе по утвержденной приказом управления форме (формата А4, шрифт не менее 11 пт, междустрочный интервал не менее одинарного), каждый лист заверен подписью руководителя организации и печатью.

Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя юридического лица (Положение, устав).

Копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, заверенная подписью главного бухгалтера или руководителя юридического лица

Банковские реквизиты, удостоверенные подписью главного бухгалтера или руководителя юридического лица, с обязательным указанием его контактного телефона и даты подачи сведений

Согласие (-я) на обработку персональных данных , разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Согласие (-я) на обработку персональных данных.

Справку о среднесписочной численности работников в текущем году, размере средней заработной платы и отсутствии просроченной задолженности по ее выплате, а также уплате страховых взносов за предыдущий год и отчетный период текущего года, предшествующий дате предоставления заявки (с приложением формы ЕФС-1), заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя организации или уполномоченного им лица

Копия материалов на электронном носителе (CD-диск/ USB — flash накопитель)

Соискатель вправе самостоятельно представить в управление следующие документы:

документы, подтверждающие наличие факта уплаты соискателем в краевой бюджет в текущем году исчисленных в соответствии с налоговым законодательством сумм налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, обязанность уплаты которых возникла в текущем году (заверенные участником отбора копии платежных поручений или иных платежных документов, копия уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов) на дату предоставления документов для участия в отборе с отметкой о принятии со стороны налогового органа;

копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (выписку из Единого государственного реестра юридических лиц)

Требования (которым должны соответствовать соискатели на дату подачи заявки на участие в конкурсе) :

соискатели не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ;

соискатель не получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цель, указанную в пункте 2.8 настоящего Порядка предоставления грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики;

у соискателя отсутствует просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, в том числе предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;

у соискателя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

соискатель не находится в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся соискателем, другого юридического лица), в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

соискатель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере соискателя, являющегося юридическим лицом;

соискатель должен иметь среднемесячную заработную плату в расчете на одного наемного работника не ниже установленного минимального размера оплаты труда;

наличие среднесписочной численности работников в текущем году не менее 1 человека;

наличие факта уплаты в краевой бюджет в текущем году исчисленных в соответствии с налоговым законодательством сумм налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, обязанность уплаты которых возникла в текущем году.

Дополнительным требованием к соискателю, являющемуся бюджетным или автономным учреждением, органом, учредителем которого не является управление, является условие о предоставлении согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении соискателя, на участие в конкурсе, оформленного на бланке указанного органа.

Как подать заявку:

Заявки принимаются с 9.00 часов 17.01.2024 года до 18.00 часов 17.03.2024 года.

В печатной форме (с копией материалов на электронном носителе):

нарочно по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 39, этаж 2, каб. 4;

заказным письмом по адресу: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 39 (с пометкой: «В управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края»).

В электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью, простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью по адресу: ggrant22@mail.ru .

Соискатель может подать не более одной заявки на участие по каждому из направлений конкурса, а также вправе внести изменения в заявку, отозвать заявку в любое время, но не позднее дня окончания срока приема заявок, путем направления в адрес управления уведомления о внесении изменений в заявку, об отзыве заявки, в соответствии с правилами приема заявок, утвержденными пунктом 2.8 П орядка. Заявка и прилагаемые к ней документы, в случае отзыва, не возвращаются.

Максимальный размер предоставляемого гранта составляет 700 (семьсот) тысяч рублей.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно в профильном разделе сайта управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, расположенного по адресу: altaimolodoi.ru.

Для разъяснений положений конкурса соискатели могут обратиться в управление по телефону: 8 (3852) 56-94-39, а также по электронной почте: ggrant22@mail.ru . Контактное лицо – Титова Анастасия Сергеевна, специалист по работе с молодежью, технический специалист конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края.

Порядок проведения конкурса:

В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок управлением проводится техническая экспертиза соответствия соискателей и заявок требованиям. По результатам проверки управление принимает решение о допуске к участию в конкурсе соискателей или об отказе в участии.

Информация о соискателях, заявки которых были рассмотрены, о тех соискателях заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки, а также утвержденные управлением списки зарегистрированных соискателей публикуются на сайте управления не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

Заседание комиссии проводится не позднее 14 дней с момента публикации списка зарегистрированных соискателей на сайте управления.

Комиссия оценивает проекты в соответствии с критериями оценки проектов (приложение) с занесением данных в оценочную ведомость. По итогам оценки составляется рейтинг проектов, который фиксируется в протоколе комиссии. Победителями конкурса считаются соискатели, которые набрали наибольшее количество баллов. При равном количестве набранных баллов победителем конкурса считается соискатель, чья заявка зарегистрирована в управлении ранее остальных. Проекты, не прошедшие основной конкурсный отбор, включаются решением комиссии в резервный список в соответствии с рейтингом набранных баллов.

Результаты заседания комиссии, в том числе информация о рейтинге соискателей, в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания оформляются протоколом.

Список грантополучателей и размер каждого гранта утверждаются распоряжением Губернатора Алтайского края в течение 3 дней со дня окончания приема заявок на основании протокола заседания комиссии и размещается на официальных сайтах Правительства Алтайского края и управления.

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале (при наличии технической возможности), а также на сайте управления не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения грантополучателей и включает в себя сведения о дате, времени и месте проведения рассмотрения и оценки заявок, а также о последовательности оценки заявок соискателей, присвоенные заявкам соискателей значения по каждому из предусмотренных критериев, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения распоряжения Губернатора Алтайского края управлением утверждается приказ о предоставлении гранта конкретному грантополучателю.

По результатам конкурса в течение 2 месяцев со дня утверждения приказа управления о предоставлении гранта с грантополучателем заключается соглашение о предоставлении гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики. Средства гранта перечисляются на расчетный счет грантополучателя в течение 10 дней с момента подписания соглашения.

В случае отказа грантополучателя от реализации проекта, а также в случае нарушения указанных в пункте 3.1 Порядка сроков по вине грантополучателя, грант предоставляется соискателю, проект которого включен в резервный список, в порядке очередности.

Справка:

В 2023 году на конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики зарегистрировано 210 заявки из 38 муниципальных образований края. Поддержано 49 проектов из 24 муниципальных образований. Общая сумма бюджетов заявленных проектов составила более 67 млн рублей. Сумма поддержки проектов-победителей составила 9 000 000 рублей.

В 2024 году объем средств на поддержку проектов-победителей составит 12 000 000 рублей.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , банкфакс алтай новости ,