Национальные блюда и копия памятника Шукшину: как представляют Алтая на Всемирном фестивале молодежи

Делегация из Алтайского края участвует во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Делегация Алтайского края в Сочи

В настоящее время в Сочи проходит событие не иначе как планетарного масштаба – на Всемирный фестиваль молодежи собрались 20 тыс. человек из 180 стран! В числе участников – делегация Алтайского края, которая знакомит всех желающих с культурой и традициями нашего региона.

Место для молодых и активных

Всего от Алтайского края на фестиваль отправились 82 человека. Все они прошли сложный отбор, ведь в целом от региона было направленно более 3 тысяч заявок. В состав алтайской делегации вошли представители разных сфер – студенты, спортсмены, предприниматели, ученые, IT-специалисты и т.д. Возглавляет нашу команду губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

– Активные, умные, талантливые ребята знакомятся друг с другом, обмениваются опытом, обсуждают совместные проекты. Большой открытый диалог, который особенно важен в обстановке сегодняшнего дня. Фестиваль, организованный по указу Президента Владимира Путина, с первого дня стал масштабным событием в сфере международного сотрудничества молодых лидеров, за которыми наше общее будущее, – отметил Виктор Томенко.

Фестиваль – это место, где молодые люди со всей планеты могут знакомиться, делиться мнениями и взглядами на разные проблемы, обмениваться опытом.

Много ярких мероприятий

2 марта прошла красочная церемония открытия в Ледовом дворце в Сочи, который построили к Олимпиаде-2014. Площадки же фестиваля работают уже с 1 марта. В них активно участвуют и представители Алтайского края. Например, на фестивале молодых поваров «Гастрономическая карта России» был накрыт «Главный стол России», на котором присутствовали и алтайские блюда.

Повара приготовили национальные блюда

В рамках образовательной программы представители региона рассказывают о культуре Алтайского края. В фестивальном парке под названием «Россия в миниатюре» даже появилась копия памятника Василию Шукшину с горы Пикет.

Копия памятника Шукшину

– Гостям Всемирного фестиваля также показали спектакль «Жил-был такой парень», а знаменитый киноактер Андрей Мерзликин прочитал отрывки из произведений Василия Макаровича, – сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

А еще в рамках программы культурного шефства делегация Алтайского края провела мастер-класс для молодых людей из Венгрии и Бурунди. Это позволило познакомиться с культурой и традициями этих стран, а также представить им наш регион.

Впереди у участников фестиваля с Алтая много ярких событий. Так, сегодня, 3 марта, пройдет стратегическая сессия «Будущее глазами молодежи: единство в многообразии». Здесь выступят ректор МГУ Виктор Садовничий, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Есть представители Алтайского края и в спортивном блоке фестиваля. Воспитанники спортивной школы «Алтайбаскет» выступят в дисциплине по баскетболу 3х3.

Воспитанники спортивной школы «Алтайбаскет» в Сочи. Фото: министерство спорта Алтайского края

На Всемирном фестивале молодежи работают и волонтеры из Алтайского края. Они встречают делегации в аэропорту, помогают в сопровождении гостей фестиваля.

Фестиваль в столице Алтайского рая объединил популярные молодежные направления и собрал несколько тысяч человек

Взято отсюда

04.03.2024