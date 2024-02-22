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Над российским регионом сбили украинскую ракету С-200

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Над российским регионом сбили украинскую ракету С-200

Система ПВО Фото: vk.com/mil

ВСУ переоборудовали ракету С-200 для поражения наземных целей. О последствиях попытки атаки по российским регионам не сообщается

Российские средства ПВО ночью 22 февраля сбили украинскую ракету С-200 и беспилотник. Предпринятую попытку ударить по регионам РФ в Telegram-канале Минобороны назвали террористической атакой.

Ракета была переоборудована для поражения наземных целей, ее сбили в Ростовской области. Беспилотник ликвидировали над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что ВСУ 20 февраля обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS. Удар пришелся по Республиканскому травматологическому центру, погибли два человека.

Взято отсюда

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