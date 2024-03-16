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Пластиковые окна в Горняке

Над Телецким озером запечатлели магический рассвет. Фото

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Комментаторы восхитились кадрами этого атмосферного явления и отметили, что в них воплотилась вся “магическая красота” Горного Алтая

Утром 16 марта над Телецким озером “разлился” роскошный рассвет. Кадры опубликованы в сообществе Алтайского биосферного заповедника.

По словам сотрудников заповедника, этим утром солнце подсветило красоту переходного периода в природе Золотого озера.

“Утреннее солнце, пробивающееся через пелену облаков, озаряет узоры на безмятежной глади Телецкого озера. Температура поверхностных слоев воды сейчас не превышает +0,5°С, а снег, выпавший морозной ночью на образовавшуюся ледяную корочку еще не успел растаять. Легкой ряби на озере было достаточно чтобы лед, толщиной меньше чем оконное стекло, покрылся трещинами”, – поделились сотрудники заповедника.

Ранее сообщалось, что Телецкое озеро в середине марта освободилось ото льда.

Взято отсюда

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