Ранее в регионе ввели режим повышенной готовности

В Алтайском крае под конец новогодних каникул сильно ухудшилась погода. Шквалистый ветер ломает линии электропередачи и светофоры. Ранее из-за метели перекрывали крупные региональные трассы. В краевом Гидрометцентре NGS22.RU рассказали, чего ждать от стихии на Алтае буквально завтра.

На сайте регионального Гидрометцентра говорится, что в ночь на 10 января в крае похолодает до -22… -27 ℃. Днем потеплеет до -2… -7 ℃. Ожидаются снег и дождь, на дорогах будут снежные заносы и гололед.

Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 30 метров в секунду, местами — до 35 метров в секунду. На следующий день, 11 января, аналогично: снег и снежные заносы, метель и ветер. Похолодает уже до -11 ℃.

В алтайском Гидрометцентре рассказали, что творится с погодой:

— Всё дело в циклоне, который движется с юго-запада в сторону нашего края. Дальше он пойдет на северо-восток. С ним к нам придет потепление до плюсовых температур, осадки в виде мокрого снега и шквалистый ветер.

Синоптики предупредили, что легкое похолодание — не самая большая проблема, которую стоит ждать в ближайшие дни:

— Пока [в крае] действует штормовое предупреждение из-за ветра. Надеемся, что он будет не такой разрушительный, как осенью. Осадки [прогнозируем] небольшие. Зато метели — да, ожидаются.

Кроме того, по региону пройдут дожди и даже грозы. Только потом пойдет снег. К пятнице, 12 декабря, ветер ослабнет до 6–12 метров в секунду. Лишь местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Напомним, в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. NGS22.RU публиковал советы от спасателей на такие случаи. В октябре 2023 года по региону пронесся мощный ураган. Во что он превратил край и его столицу всего за день, можно посмотреть и почитать в материале по ссылке.

Взято Источник

10.01.2024