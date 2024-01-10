“Бумажные” вопросы, которые мешают медучреждению начать прием пациентов, решаются, заверил Дмитрий Попов

Фото: Минздрав Алтайского края

“Суперполиклиника” № 14, строительство которой в 2023 году завершили в Барнауле, должна начать прием пациентов до конца января. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, чтобы поликлиника открылась, нужно решить последние вопросы с документами.

Министр заверил, что его ведомство ждет скорейшего открытия медучреждения так же сильно, как и жители Индустриального района. Но пока сроки решения вопроса зависят не от Минздрава.

“Абсолютно точно могу сказать, что никто ничего не затягивает”, – сказал Попов. По его словам, сейчас решением “бумажных” вопросов занимается региональный Минстрой.

“Нужно отдать должное Минстрою: конец года для нас ознаменовался получением разрешения на ввод в эксплуатацию. Сейчас эти документы получают легитимность. После этого объект будет передан нам в оперативное управление. Уже тогда мы сможем получить разрешительные документы: санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию”, – пояснил министр.Попов выразил надежду, что оформить все необходимые документы и начать прием получится до конца января. Минздрав ежедневно контактирует с Минстроем по этому вопросу.

Напомним, поликлинику № 14 строили в течение нескольких лет на ул. Лазурной. Это огромное здание на 15 тысяч квадратных метров, которое называют “суперполиклиникой”. Это будет медучреждение нового типа, подобных которому в Барнауле пока нет. Все врачи и мощности 14-й поликлиники будут сосредоточены в одном месте.

О том, какие крупные больницы и поликлиники будут строить в Алтайском крае в 2024 году, читайте в нашем материале.

Горняк22



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