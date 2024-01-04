Надежда Дорошенко впервые пришла в тренажёрный зал в 39 лет, а в 50 – полностью изменила себя

Вдохновляющее интервью с человеком, который в 2023 году доказал, что волшебство в жизни есть, но при условии, что волшебник – вы сами.

«У меня что-то с гормонами», «у меня такие гены», «у меня кость широкая»… Эти отговорки – самый популярный способ оправдать гиподинамию и лишний вес. О том, как начать новую здоровую жизнь рассказывает тренер, призёр в Абсолютной категории Women's physique Международного кубка по фитнесу WFF, мастер спорта международного класса по атлетическому фитнесу Надежда Дорошенко.

Анастасия Первушина

Взято отсюда.

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