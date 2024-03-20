Предприятие предлагает достойную оплату труда, обучение и карьерный рост

Оператор станков 5-го разряда Виктор Гекк, мастер Кирилл Кулешов и оператор станков с ПУ 3-го разряда Вадим Березин / Фото: завод мехпрессов

Промышленность в Алтайском крае переживает долгожданный подъем. Молодые мужчины все чаще идут работать на заводы и успешно развиваются в этой сфере. Барнаульский завод механических прессов – отличный пример процветающего промышленного предприятия. Основанный еще в военное время, он прошел через много трансформаций и в итоге стал крупной промышленной группой, которая с каждым годом набирает мощь, расширяя производственный потенциал. И сегодня завод приглашает молодых специалистов на работу. Рассказываем, кого ждут на предприятии и какие условия предлагают.

Завод с богатым производством

Сегодня Барнаульский завод мехпрессов – это комплекс промышленных объектов, выполняющий множество производственных функций:

изготовление кузнечно-прессового оборудования;

ремонт промышленного оборудования;

металлообработка;

обработка листовой и рулонной стали;

производство стальных электросварных труб;

обработка дерева;

кузнечное производство.

Барнаульский завод мехпрессов выпускает колесные диски для крупной и сельскохозяйственной техники – это единственное в России производство, способное изготавливать подобную продукцию.

Заказчиками предприятия являются одни из крупнейших компаний и дилеров техники по всему миру. Например, АО “Петербургский тракторный завод”, “Гомсельмаш” (Беларусь), “Ростсельмаш” и другие.

Молодые и успешные

Здесь работают опытные и талантливые специалисты. Некоторые пришли еще в юном возрасте, не имея опыта. Благодаря налаженной системе наставничества и обучения работники усовершенствовали свои профессиональные навыки и развиваются за счет предприятия.

Кирилл Кулешов, 34 года

Кирилл – заводчанин со стажем, работает уже 11 лет. Пришел после Алтайского государственного машиностроительного колледжа оператором станков с программным управлением. Благодаря глубоким знаниям в области машиностроения быстро разобрался в работе всей линейки станков на участке и повысил квалификационный разряд оператора станков с ПУ до 5-го. С 2019 года поднялся по карьерной лестнице до мастера участка.

Профессионализм работника неоднократно оценивали. У Кирилла есть почетная грамота предприятия, его фото – на Доске почета. Теперь Кирилл Кулешов сам является наставником для начинающих специалистов. И добивается отличных результатов, благодаря чему получил грамоту за участие в конкурсе “Лучший шеф-наставник” и занесен на Доску почета Железнодорожного района “Лучший шеф-наставник” в 2023 году.

Мастер участка точной механообработки Кирилл Кулешов и оператор станков с программным управлением 3-го разряда Вадим Березин / Фото: завод мехпрессов

Виктор Гекк, 26 лет

Виктор пришел работать на предприятие будучи студентом Алтайского политехнического техникума. После обучения отдал долг Родине – отслужил в армии, а потом вернулся работать на завод. Начинал учеником оператора станков с программным управлением на участке точной механообработки. Ловко и быстро освоил всю линейку станков и повысил квалификационный разряд с 3-го до 5-го. У Виктора тоже есть почетная грамота предприятия и грамота за участие в конкурсе “Лучший шеф-наставник” в 2023 году.

Данель Хачатрян, 18 лет

Данель официально работает на предприятии всего несколько месяцев, но на самом деле оттачивает мастерство здесь уже давно. Еще на втором курсе Данель заключил целевой договор с заводом мехпрессов и работал подсобным рабочим на участке лазерной резки. Также на третьем курсе проходил производственную практику на токарном станке. После чего устроился работать на предприятие официально, продолжая учиться в Алтайском государственном колледже и демонстрируя свое стремление и знания в сфере.

Актуальные вакансии и условия

На промышленном предприятии ждут специалистов разных направлений, особенно:

токарей;

фрезеровщиков;

операторов станков с программным управлением;

мастеров;

конструкторов;

технологов.

Ознакомиться с полным списком вакансий можно здесь.

Помимо достойной заработной платы и профессионального развития, завод предлагает комфортные условия труда и социальную поддержку. Например, на предприятии есть:

поддержка молодых специалистов денежными выплатами (10-30 тыс. руб.);

подъемные (50 тыс. руб.);

компенсация питания и проезда в отдаленные районы;

компенсация аренды жилья;

компенсация выплат по ипотеке;

матпомощь при рождении ребенка и к 1 сентября;

матпомощь на лечение/оздоровление детей работников в летний период;

матпомощь работнику, вступившему в брак;

матпомощь работнику, попавшему в сложные жизненные обстоятельства;

выплаты за преданность предприятию;

премии и другие меры поддержки.

Барнаульский завод мехпрессов / Фото предоставлено компанией

Барнаульский завод механических прессов Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 57 Телефон отдела кадров: +7 (3852) 774-266 Вакансии Сайт

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