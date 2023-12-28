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“Надгробие”: бийчанам не понравилась скульптура Рериха на Петровском бульваре

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"Надгробие": бийчанам не понравилась скульптура Рериха на Петровском бульваре

Жители города ассоциируют ледовый портрет, посвященный Николаю Рериху, с “надгробием” и “гробовой доской”

В Бийске накануне сдачи ледового городка на Петровском бульваре, многие жители города назвали ледовую композицию с изображением Николая Рериха “надгробием” и “гробовой доской”. Все бы ничего, но городские власти захотели, чтобы мастера убрали созданную композицию, сообщает “Бийское телевидение”. 

В своем телеграм-канале глава города Виктор Щигрев прокомментировал сложившуюся ситуацию.

“Уважаемые бийчане! Вынужден прокомментировать поднятую в медиапространстве ситуацию по скульптурной композиции, посвященной 150-летию известного художника, писателя, путешественника Н.К. Рериху. В Администрацию города поступил ряд обращений, ставивший под сомнение ценность подобной композиции для новогоднего городка. Со своей стороны считаем, что каждый имеет право на свое мнение, однако не находим оснований для разрушения композиции, так как она вносит достаточно весомый вклад в украшение бульвара. С нашими скульпторами в этом вопросе полное взаимопонимание. Никаких претензий к ледовым фигурам, к их качеству, а также культурной составляющей у Администрации города нет. Никаких просьб по сносу какой-либо фигуры в адрес подрядчика от нас не поступало.”, – сообщил жителям города Виктор Щигрев. 

Напоминаем, что открытие ледового городка состоится 28 декабря в 17 часов. 

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Взято отсюда

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