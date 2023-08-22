Надо успеть. Где можно искупаться в Барнауле в последние жаркие летние дни
С 22 по 26 августа максимальные температуры воздуха превысят отметку +30 градусов
Барнаульцы ловят последние летние деньки на пляже “Водный мир” / Фото: читатель amic.ru
До начала следующего лета осталось 284 дня – время для развлечений и активного отдыха. Однако не обязательно ждать так долго, ведь уходящее лето подарило нам несколько жарких дней, которые можно потратить, например, на отдых на пляже.
Напомним, с 22 по 26 августа Алтайский край накроет аномальная жара – максимальные температуры воздуха превысят отметку +30 градусов. А в конце августа в регионе будет уже слишком холодно, для комфортного купания на пляжах.
Ранее amic.ru рассказал, где в Барнауле можно искупаться – топ безопасных мест.
Где искупаться в Барнауле / amic.ru