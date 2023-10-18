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Надо успевать: в Алтайском крае сложился ажиотажный спрос на вакцины от гриппа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вакцина. Препарат. Укол. Шприц Фото: pixabay.com

В 2023 году жители Алтайского края показывают большую прививочную активность и оперативно расходуют поступающие в край дозы вакцины от гриппа

Сезон простудных заболеваний уже в самом разгаре, и многие жители Алтайского края стремятся обезопасить себя от перспективы “близкого общения” с вирусами с помощью вакцинации. Причем в 2023 году желающих поставить укол, похоже, больше чем когда-либо – в краевых медучреждениях в какой-то момент даже сложился дефицит вакцины от гриппа. Однако ситуация развивается достаточно быстро: в регион поступают новые партии препарата. Как сейчас обстоят дела с обеспечением края во второй половине октября прививками – в материале “Толка”.

Все выравнивается

О продолжающихся жалобах на нехватку вакцины от гриппа редакции “Толка” стало известно 16 октября. По данным редакции, в определенный момент получить заветный укол не могли некоторые жители Рубцовска и Барнаула.

Источник

город горняк
горняк22

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