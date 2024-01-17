Наградами и поощрениями Алтайского краевого Законодательного Собрания отмечены сотрудники Крайизбиркома

В рамках семинара-совещания с участием председателей территориальных избирательных комиссий и организаторов выборов состоялась церемония награждения.

Награды и поощрения Алтайского краевого Законодательного Собрания сотрудникам аппарата и системным администраторам информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края вручил заместитель председателя АКЗС, председатель постоянного комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

За многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием избирательной системы Российской Федерации Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания награждены:

Китновская Ольга Валерьевна, начальник отдела правовой, кадровой, контрольной и административной работы Избирательной комиссии Алтайского края;

Павлова Ирина Васильевна, системный администратор – консультант информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края.

Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания поощрены:

Александрова Александра Алексеевна, системный администратор – ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края;

Елагин Сергей Владимирович, консультант отдела планирования, финансирования, учета и отчетности Избирательной комиссии Алтайского края;

Купин Дмитрий Анатольевич, системный администратор – ведущий специалист информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края;

Панфилова Екатерина Алексеевна, консультант отдела Избирательной комиссии Алтайского края по обеспечению деятельности базовых (опорных) территориальных избирательных комиссий;

Харитонова Оксана Александровна, системный администратор – главный специалист информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края;

Чуносова Юлия Геннадьевна, консультант Избирательной комиссии Алтайского края.

Поздравляем коллег с заслуженными наградами и поощрениями, желаем новых профессиональных успехов!

Взято отсюда.

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