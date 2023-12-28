Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Награду объявили за жителя Алтая, который несколько раз на УАЗе переехал жену

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Местонахождение мужчины неизвестно, он находится в розыске

Награду объявили за жителя Алтая, который несколько раз на УАЗе переехал жену

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае разыскивают 47-летнего жителя, совершившего особо тяжкое преступление, сообщает региональное МВД.

Напомним, инцидент произошел 1 июля 2023 года в селе Парфеново. Мужчина в нетрезвом состоянии несколько раз наехал на женщину, которая скончалась от полученных травм.

“Маматов Владимир Владимирович на автомобиле УАЗ-37419 умышленно совершил неоднократный наезд на свою супругу”, – рассказали в ведомстве.

Мужчина с места преступления скрылся, объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, есть лобные залысины.

Информацию о местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефонам: 8-906-945-7176, 8 (385-2) 397-794, 8 (385-2) 397-313. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российская авиакомпания получит еще один Boeing

29.12.2023

 Новости

Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

29.12.2023

 Новости

В Крыму прокомментировали заявление Киева о вторжении на полуостров

29.12.2023

 Новости

Стало известно о приглашении Смолова на голую вечеринку Ивлеевой

29.12.2023

 Новости

Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

29.12.2023

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix