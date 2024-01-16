Награды и поощрения вручены членам избирательных комиссий Новоалтайска

В рамках семинара-совещания с председателями участковых избирательных комиссий города Новоалтайска состоялась церемония награждения, в которой приняла участие секретарь Избирательной комиссии Алтайского края Анна Пономаренко.

Анна Геннадьевна поблагодарила коллег за работу и вручила присутствующим награды и поощрения ЦИК России и Крайизбиркома.

За заслуги в организации и проведении выборов в Российской Федерации Благодарностью Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поощрена:

Гамаюнова Наталья Александровна, секретарь Новоалтайской городской территориальной избирательной комиссии.

За добросовестную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора Алтайского края 10 сентября 2023 года Почетной грамотой Избирательной комиссии Алтайского края награждена:

Удовиченко Тамара Ивановна, член Новоалтайской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

За успешную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора Алтайского края 10 сентября 2023 года благодарность Избирательной комиссии Алтайского края объявлена:

Артемову Андрею Владимировичу, заместителю председателя Новоалтайской городской территориальной избирательной комиссии;

Зеленцову Александру Владимировичу, члену Новоалтайской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

Бортниковой Надежде Владимировне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 428;

Власовой Анне Васильевне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 430;

Городецкой Елене Васильевне, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 454;

Зинатуллину Артему Константиновичу, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 433;

Золотых Николаю Николаевичу, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 444;

Ильдерякову Сергею Вячеславовичу. заместителю председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 452;

Карханиной Светлане Юрьевне, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 432;

Креймер Елене Геннадьевне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 443;

Майстренко Александру Владимировичу, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 448;

Раскулиной Алине Константиновне, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 445;

Саблину Дмитрию Николаевичу, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 429;

Чиликиной Татьяне Владимировне, заместителю председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 450.

Поздравляем коллег с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов!

Взято отсюда.

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