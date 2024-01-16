Награды и поощрения вручены членам избирательных комиссий Новоалтайска

В рамках семинара-совещания с председателями участковых избирательных комиссий города Новоалтайска состоялась церемония награждения, в которой приняла участие секретарь Избирательной комиссии Алтайского края Анна Пономаренко.
Анна Геннадьевна поблагодарила коллег за работу и вручила присутствующим награды и поощрения ЦИК России и Крайизбиркома.
За заслуги в организации и проведении выборов в Российской Федерации Благодарностью Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поощрена:
За добросовестную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора Алтайского края 10 сентября 2023 года Почетной грамотой Избирательной комиссии Алтайского края награждена:
За успешную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора Алтайского края 10 сентября 2023 года благодарность Избирательной комиссии Алтайского края объявлена:
Поздравляем коллег с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов!
Взято отсюда.
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