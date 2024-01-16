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Награды и поощрения вручены членам избирательных комиссий Новоалтайска

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Награды и поощрения вручены членам избирательных комиссий Новоалтайска

В рамках семинара-совещания с председателями участковых избирательных комиссий города Новоалтайска состоялась церемония награждения, в которой приняла участие секретарь Избирательной комиссии Алтайского края Анна Пономаренко.

Анна Геннадьевна поблагодарила коллег за работу и вручила присутствующим награды и поощрения ЦИК России и Крайизбиркома.

За заслуги в организации и проведении выборов в Российской Федерации Благодарностью Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поощрена:

  • Гамаюнова Наталья Александровна, секретарь Новоалтайской городской территориальной избирательной комиссии.

    • За добросовестную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора Алтайского края 10 сентября 2023 года Почетной грамотой Избирательной комиссии Алтайского края награждена:

  • Удовиченко Тамара Ивановна, член Новоалтайской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

    • За успешную работу по подготовке и проведению выборов Губернатора Алтайского края 10 сентября 2023 года благодарность Избирательной комиссии Алтайского края объявлена:

  • Артемову Андрею Владимировичу, заместителю председателя Новоалтайской городской территориальной избирательной комиссии;
  • Зеленцову Александру Владимировичу, члену Новоалтайской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;
  • Бортниковой Надежде Владимировне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 428;
  • Власовой Анне Васильевне, секретарю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 430;
  • Городецкой Елене Васильевне, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 454;
  • Зинатуллину Артему Константиновичу, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 433;
  • Золотых Николаю Николаевичу, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 444;
  • Ильдерякову Сергею Вячеславовичу. заместителю председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 452;
  • Карханиной Светлане Юрьевне, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 432;
  • Креймер Елене Геннадьевне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 443;
  • Майстренко Александру Владимировичу, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 448;
  • Раскулиной Алине Константиновне, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 445;
  • Саблину Дмитрию Николаевичу, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка № 429;
  • Чиликиной Татьяне Владимировне, заместителю председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 450.

    • Поздравляем коллег с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов!

    Взято отсюда.

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