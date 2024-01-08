Награждение Амбассадоров Федерального проекта «Профессионалитет»

Сегодня, 29 декабря 2023 года директор колледжа Любовь Николаевна Гражданкина вручила благодарственные письма от Федерального Штаба амбассадоров “Профессионалитет”.

За талант, активную жизненную позицию, популяризацию мероприятий проекта и большой вклад в развитие системы СПО в 2023 году награждены: Панин Данил, Аргунов Савелий, Наговицин Максим, Гальский Арсений, Щукин Никита, Комаров Михаил, Юшков Кирилл, Ягупов Михаил.

Поздравляем наших амбассадоров и желаем дальнейших успехов!

Взято отсюда.

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