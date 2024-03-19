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Найдено тело пропавшего игрока БК Барнаул Антона Петухова

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Найдено тело пропавшего игрока БК Барнаул Антона Петухова

Баскетболист Антон Петухов Фото: БК "Барнаул"

Поиски спортсмена длились почти три месяца. В итоге тело пропавшего парня все-таки нашли: подробности не разглашаются

В Емельяновском районе Красноярского края нашли тело пропавшего игрока БК “Барнаул” Антона Петухова, сообщает Mash Siberia.

Спасатели завершили поиски в районе села Частоостровского. В полиции подтвердили личность погибшего.

Напомним, 20-летний спортсмен пропал в Красноярске. Правоохранители установили по камерам видеонаблюдения, что молодой человек шел на остров Татышев со стороны левого берега и упал с Октябрьского моста в реку Енисей.

Уроженец Красноярска, воспитанник школы “Енисей” и молодежки ЦСКА Антон Петухов выступал за БК “Барнаул” в суперлиге.

Взято отсюда

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