Актер раскритиковал коллег по сериалу «Слово пацана» и российскую киноиндустрию

От Никиты Кологривого начали отказываться режиссеры — актер дал несколько скандальных интервью, где резко высказался о коллегах по сериалу «Слово пацана», а также о работе киноиндустрии в целом. Некоторые цитаты вызвали негативную реакцию — актера охарактеризовали как токсичного и ненадежного.

Российский режиссер Стас Иванов, известный по сериалам «ЮЗЗЗ» и «Немцы», в своем Telegram-канале объяснил причины нежелания работать с Кологривым.

— Никита нажил себе врагов в индустрии среди коллег, а также продюсеров и режиссеров, которые просто не захотят с ним связываться из соображений внутрииндустриального уважения, вроде меня. Если уж взял на себя бремя токсичного транслятора какой-то там своей «правды», то уж тащи до конца, — написал режиссер.

Никита Кологривый нелестно высказался о работе Александры Бортич, отметив, что у нее нет соответствующего образования. Досталось Даниле Козловскому за его роль в фильме Духless. Он раскритиковал и сериал «Слово пацана», отметив, что по актерской игре заметно, кто знает жизнь, отраженную в сериале, а кто лишь играет, что знает жизнь, намекая на Ивана Янковского. Актер также заявил, что «пацанам играть пацанов легко».

Кологривый дал оценку и творчеству народных артистов Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова: по его мнению, их роли скучны и не лучше его собственных. Высказывание вызвало возмущение у Отара Кушанашвили. Его слова приводит издание osnmedia.ru.

— Кологривый не понимает, что такое культура памяти. Такие люди утрачивают чувство реальности. Вдруг он искренне думает, что они ему не ровня в актерском мастерстве… Но то, что я видел в исполнении Кологривого, — игра хуже, чем у моего кота, когда тот выпрашивает у меня еду, — заявил Кушанашвили.

Почти в трехчасовом подкасте у Эдьдара Джарахова актер рассказывал об обратной стороне съемок фильмов и сериалов. Высказался он также и в сторону современных рэперов, блогеров и прочих представителей творческой индустрии. Наши коллеги из NGS.RU попросили Никиту Кологривого прокомментировать ситуацию, но агент артиста ответила отказом: «Нет, никаких комментариев не будет».

Неоднократно Никита Кологривый говорил о своем желании проявить себя не только в качестве актера, но и продюсера. В 2023 году он дебютировал на этом поприще: выступил креативным продюсером сериала «Макс и Гусь», в котором также сыграл главную роль. В интервью корреспонденту NGS.RU актер рассказывал, что хочет развить кино в Сибири, делать акцент на этнику, сибирский фольклор, снимать исторические и детские фильмы.

В декабре Кологривый ответил на вопросы журналиста о нашумевшей роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Вот что он говорил:

— Как ощущаете себя в образе Кащея? Легко вжились в роль или были сложности?

— Мне было не очень комфортно, роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми, как Кащей. Сложности были в плане погружения, но не в плане исполнения.

Видео: Городские порталы

— Вам близок ваш персонаж? Он — киношный злодей. В прошлом интервью вы говорили, что хотели бы сыграть плохого парня. Каковы впечатления?

— В чем-то он мне близок. Я старался делать из него человека, наряжать в какие-то чувства, близкие мне. Кащей одинок, немного романтик. Где-то он поступает мудро, где-то ему нужны любовь и поддержка, которых он лишен. Играть человека с поломанной судьбой — интересно.

— За что вы можете похвалить и за что осудить Кащея?

— Похвалить своего героя я могу за его инакомыслие, за внесистемность, за житейскую мудрость и хитрость. Поругать — за трусость, хладнокровность, беспринципность и бесчеловечность.

— Когда вы сами были пацаном, в районе, на улице были свои группировки? Как вы относитесь к такому феномену?

— Я никогда не был вхож ни в какие группировки, занимался спортом — боксом. На районе я появлялся, даже участвовал в потасовках, но это было на уровне юношеской романтики. Я всегда боялся таких историй и не хотел погружаться туда.

Если говорить о группировках как о феномене, считаю так: чем больше общество беспомощно, тем больше оно сбивается в беспомощные формирования, тем сильнее у молодежи ощущение, что их некому защитить. Они становятся жестокими и защищают себя сами. Мне кажется, мы должны сформировать такую среду, чтобы людям не хотелось создавать никаких защитных сообществ, чтобы мы сосуществовали друг с другом и уважительно друг к другу относились, причем классово.

— Многие осуждают сериал за романтизацию бандитизма. Что думаете об этом?

— Я считаю, это бред, никакой романтизации нет. Я думаю, что сериалу завидуют и пытаются его сломать ровно так же, как пытаются сломать мою репутацию.

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18.01.2024