Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

Нарядная искрящаяся елка с разноцветными шарами, лежащие под ней долгожданные подарки, яркие фейерверки, бенгальские огни и ожидание встречи со сказочным Дедом Морозом. Семейное застолье, бой курантов, поздравления и поцелуй любящих родителей. Именно таким бывает праздник для ребенка, у которого полноценная семья. Но есть дети, которые вынуждены встречать этот особый день в детском доме. Накануне самого главного зимнего праздника журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям № 4 (бывший детский дом № 8).

Маленькая мечта

В этом доме собрались более 30 малышей с очень непростыми судьбами. Но с какими бы трудностями они ни столкнулись в начале своего жизненного пути, по-прежнему остаются детьми. Все ребята очень разные, у каждого свои интересы, способности, желания.

На фотографии – Илья. Ему 9 лет. Мальчишка очень ласковый, жизнерадостный и улыбчивый. Он любит общаться с другими людьми, играть в спокойные игры и помогать воспитателям.

В руках он держит наш скромный новогодний презент – Дедушку Мороза и Снегурочку, которых чуть позже поставят под общую елочку в актовом зале. На фоне – фотозона. Ее изготавливали ребята для конкурса. На одной из четырех есть большая луна из фольги, посох сказочного волшебника и большой бумажный домик. Ощущение такое, будто ты попал в гости к Снежной королеве. На другой фотозоне расположились красивые снежинки, звездочки, небольшие гномики и, конечно, елка!

Дети с особым трепетом готовятся к Новому году. Это их любимый праздник. В этот день с самого утра начинается приятная суматоха. По заранее заготовленному меню делают блюда, накрывают на стол и водят праздничный хоровод вокруг зеленого символа праздника.

– Наше традиционное блюдо – запеченная курица с картошкой в духовке. Делаем бутерброды, режем фрукты. На праздник нам приходит Дедушка Мороз и Снегурочка, они дарят подарки на группы – развивающие игры, телевизоры, холодильники, часы. А первого января совместно с малышами варим пельмени и манты, – поделилась Ирина Просондеева, директор Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4.

Отогреть души

Директор учреждения о своих воспитанниках знает очень много, по-матерински гордится их успехами, огорчается неудачам. Да и весь коллектив, не только педагоги, стараются отогреть детские души, оставшиеся недолюбленными.

Ребятишки поступают в центр по разным причинам. У одних нет мамы и папы, у других они лишены родительских прав, семьи третьих попали в сложную жизненную ситуацию и вынуждены на время «пристроить» ребенка. Сколько детей – столько горьких историй.

– Воспитанники обращаются ко мне по имени-отчеству. Не знаю, правильно или нет, но я считаю, что у каждого нашего ребенка есть мама. Мама – это святое, и чтобы назвать так другого человека, нужно подойти к этому осознанно, – отметила Ирина. – Мы не заменяем им семью и никогда не заменим, но и в обиду не дадим, всегда придем на помощь в трудную минуту.

Ирина учит детей не стыдиться своих родителей. Бывали случаи, когда семью восстанавливали в правах. Она считает, что каждый человек может попасть в не очень хорошую ситуацию. Самое главное – найти в себе ресурс, понять, что оступились, и исправить ошибку.

– У многих детей есть родственники, они их проведывают, приезжают, дарят подарки. Но важно понимать, что ребятишкам нужны не только подарки, одежда, игрушки, канцелярские товары. Гораздо важнее им чувствовать внимание, заботу, собственную значимость и нужность, – добавляет директор.

Музыка и судьбы

Детский дом появился в канун Нового 1928 года, в декабре, на перекрестке улиц Красноармейской и Гоголя для беспризорников и детей-сирот, оставшихся после революции и гражданской войны. Располагался он в двух помещениях, в первое здание (современный ресторан «Русский чай») поселили младших детей-дошкольников, а в другом – с 9 лет и старше. Это была первая сотня детей, большинство которых прошли жесткую школу жизни: голодом, холодом, одиночеством, а порой и через тюрьмы, детприемники.

Часто дети не знали ни возраста, ни откуда они родом, ни кто их родители, данные, порой, были очень приблизительные, кто что помнил. Дети поступали из разных районов нашей страны: Камчатки, Витебска, Харькова, Новосибирска. Неизвестным оставалось и то, как и какими путями, они оказывались в Барнауле.

Первым директором детского дома была Антонина Фесик. Она отработала 30 лет. Ее вспоминают как человека строгого и справедливого. Она создала образ нового детского дома, в котором учили жизни. У них было свое хозяйство: огород, где дети и сотрудники выращивали овощи, ягоду, яблочки, занимались разведением коров, свиней.

Но главным достоинством были люди и музыка. Детский дом находился рядом с первой музыкальной школой, где преподавали бывшие фрейлины царского двора. И вот те первые несмелые нотки стали звучать и сливаться в этюды, пьесы, сонаты.

Затем детдому присвоили особый статус – там жили только музыкально одаренные дети. Их отбирали по всей Сибири. В детском доме играли на инструментах, ставили спектакли и танцевали балет.

К сожалению, сейчас это в прошлом. Но руководство детдома задумалось о возвращени музыкальных традиций. И в этом им помогает житель Красноярска, меценат Валерий Баев. За последние два года он купил много музыкальных инструментов, усилители звука и другую аппаратуру. Здесь выросла его близкая подруга Светлана Глинченко. Незадолго до смерти она попросила Валерия помогать ее детскому дому. Мужчина пообещал, и слово держит.

Исторический музей

Всю историю детского дома собрали и показали в новом музее. В ближайших планах – привести в порядок сцену и заняться театральным искусством. Пока детдом ищет педагогов.

– Музыкой в этих стенах мы заниматься не переставали, правда, не в таком объеме, как раньше. Дети играют на барабанах, гитаре, балалайке, баянах. Это очень полезно. Музыка учит терпению, усидчивости, развивает чувство прекрасного, да и просто отвлекает от грустных мыслей, – рассказывает Ирина. – Воспитанники также ходят на танцы, в художественную школу, на волейбол, футбол, в тренажерный зал и другие секции.

Валентина Гладких отдала этому детскому дому почти 30 лет. Женщина вспоминает, что когда начала свою работу, это учреждение было единственным в городе. Они набарабывали опыт методом проб и ошибок.

– Мы организовали духовой оркестр, у нас преподавали сольфеджио. Представляете, как это было удивительно для детей, которые приехали из деревень, и даже не знали, что такое скрипичный ключ, – вспоминает Валентина. – Но на этом не остановились и создали театр. Костюмы к спектаклям шили сами. Они сохранились до сих пор и ждут, когда снова вернемся к постановкам.

Бывший директор детского дома считает, что подобные занятия искусством сыграли важную роль в судьбах детей. Большинство выпускников не только создали счастливые семьи, но и стали музыкантами, режиссерами, и даже военными. Одного юношу наградили Орденом Жукова и Орденом Мужества. Сейчас солдат участвует в СВО.

– Работать было очень сложно, особенно первые годы. В группах находилось по 25 человек, и все разного возраста. Даже сесть с ними за уроки – дело не из легких. Время как-то варьировали. К тому же многие дети не знали, что такое городская жизнь, и испытывали сильный стресс, – отмечает женщина.

Верят в магию чуда

Александра Агафонова выпустилась из этого детского дома в 2006 году. В три года ее родители пропали без вести, из родственников – только сестра, которая была чуть постарше девочки.

– Нас с сестрой отправили по разным детским домам. И только недавно, лет пять назад, мы воссоединились. Долго не могли найти друг друга, а теперь познакомились заново. Сейчас, конечно, детям повезло, что их с кровными братьями и сестрами не разъединяют. Всегда рядом будет родное плечо, – говорит Александра.

Девушка решила навестить детский дом, в котором провела почти 15 лет своей жизни. Она приехала с мужем, двумя детьми и подарками. Когда девушка в соцсетях анонсировала свою поездку, многие неравнодушные жители стали присылать сюрпризы для детей из детского дома.

– Последний раз я приезжала сюда в 2008 году, когда поступала в университет. Конечно, с момента моего выпуска здесь многое поменялось. Красивый ремонт, игрушки. Много книжек классических и развивающих. У нас подобного было немного. Да и детей в группах стало намного меньше. В мое время в центре находилось более ста человек, – поделилась Александра.

Девушка вспоминает, что Новый год был для них самым любимым праздником. В актовом зале стояла большая елка, в столовой накрывали праздничный ужин. Дети готовили номера, танцевали, пели песни.

Теперь, спустя несколько лет, в каждой группе есть свой зал, кухня, спальни. На праздники ребята вместе с воспитателями пекут блины, куличи, печенье. Это становится нормой. Но это все не заменит ребятам семью. Сотни детей, проживающих в детских домах нашего края, трепетно надеются оказаться в настоящей семье. Ежегодно только в этом детском доме более 10 ребят ее обретают. Мы искренне верим в магию новогоднего праздника и в то, что желание детей обрести маму и папу обязательно исполнится. Может, именно вы и станете этим волшебником?

ИВАНОВА Наталья Еще читают

Взято отсюда.

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