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Накроет геошторм: какой будет последняя магнитная буря 25 февраля 2024 года

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Накроет геошторм: какой будет последняя магнитная буря 25 февраля 2024 года

Вечером Землю накроет внезапный геошторм

25 февраля солнечная активность на Земле может значительно усилиться, сообщает “МК” со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так, днем сила колебаний достигнет 3 баллов, а к вечеру магнитосфера станет возбужденной. Около 18:00 часов Землю накроет внезапный геошторм силой до 4 баллов, вероятность магнитной бури вырастет до 10 процентов.

Эксперты предупреждают, что во время сильных возмущений магнитного поля у метеозависимых людей проявляется ряд неприятных симптомов. Чтобы этого не происходило, стоит отказаться от жареной, жирной и острой пищи, соблюдать режим здорового сна и чаще выходить на прогулки.

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Взято отсюда

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