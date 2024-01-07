Эксперты исключают возможность снижения цен на машины

Автомобили непрерывно дорожали последние 20 лет, но такого взрыва (окей, хлопка) прайс-листов, как в 2023 году, мы не видели никогда: ценовые рекорды били не только китайские марки, но и родной АВТОВАЗ — о нем поговорим отдельно. Дошло до того, что в конце года дистрибьюторы стали снижать цены или вводить безусловные скидки, а многие заговорили об окончательном перегреве рынка. Но вот наступил новый год: есть ли шанс, что стоимость автомобилей стабилизуется или снизится?

Красноречивей всего ситуация с ценами в инфографике, на которой мы уже несколько лет отмечаем стоимость наиболее доступной Lada Granta: именно она определяет нижнюю планку цен новых автомобилей. Вазовская модель со своего дебюта в 2012 года подорожала почти в четыре раза, с 229 до 849 тысяч за самую доступную версию. На графике видно, что процесс ускорился в ковидные годы, и локального пика цена «Гранты» достигла весной 2022 года. Дальнейшее снижение обманчиво: летом того года АВТОВАЗ перешел на выпуск существенно упрощенных машин без АБС, подушек безопасности и с двигателями стандарта «Евро-2». Но когда осенью 2023 года «упрощенка» закончилась, стоимость минимальной Granta с АБС, подушкой безопасности и мотором «Евро-5» достигла 848 900 рублей, то есть с начала 2022 года модель подорожала на 43%. А минимальная версия с кондиционером стоит теперь 929 900 рублей.

Не лучше дела и у другой модели, Lada Vesta: ее перезапустили в июне, но остаток года она непрерывно дорожала. Не менялась только минимальная цена, но, как оказалось, купить такую машину нереально. К концу прошлого года рабочий диапазон цен на Lada Vesta составил 1,6–2,2 миллиона рублей, из-за чего модель оказалась в опасной близости с более оснащенными китайскими моделями. По оценкам «Автостата», если минимальная цена седана с начала СВО прибавила 44%, то исполнения Cross подорожали на величину до 71%.

«Рост цен составит 10–12%»

Дорожали и китайские модели, хотя и не так сильно. Например, Haval Jolion стал самой популярной иномаркой 2023 года во многом благодаря грамотному ценообразованию: если в конце 2021 года он стоил от 1,399 миллиона рублей, то два года спустя — от 1,849 миллиона с учетом указанной в прайс-листе скидки в 100 тысяч (+32%).

В любом случае в 2023 году все без исключения китайские модели прибавляли в цене, хотя в декабре наметилась обратная тенденция. Сохранится ли она в начале 2024 года? Заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев считает это маловероятным:

— Ожидать стабилизации цен, а уж тем более их снижения в 2024 году, конечно, не имеет смысла. Рост цен обязательно будет, и, с одной стороны, он будет определяться продолжающимися инфляционными процессами в экономике, а с другой стороны — государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования. Очевидно также, что автопроизводители будут проводить свою традиционную ценовую стратегию — покрытие всех производственных и логистических расходов и получение максимально возможной прибыли, причем совершенно не верится, что они будут жестко контролировать ценообразование в своих дилерских сетях. Для грубой оценки динамики цен можно использовать зависимость средневзвешенной цены автомобиля от показателя официальной годовой инфляции. Так, например, в 2022 году инфляция составляла 12%, а рост цены — 29%, в 2023 году эти показатели прогнозируются на уровнях 7,5% и 21% соответственно. И если в бюджете РФ на 2024 год показан прогноз по минимальной инфляции 4,5%, то рост цены может составить уже не менее 10–12%.

Затоваривания постараются избежать

Опрошенные нами дилеры считают, что небольшое снижение цен в конце 2023 года было скорее тактическим маневром, призванным сбалансировать спрос и предложение: если в первой половине года рынок был дефицитным, то ко второй половине 2023 года китайские марки наладили регулярные поставки, в результате накопились обширные склады машин. Для стимуляции спроса до Нового года ряд марок и ввел дополнительные скидки. Но с учетом этого опыта планы поставок автомобилей в 2024 году будут консервативнее, чтобы исключить новое затоваривание складов. Снижение цен возможно на машины 2023 года выпуска, но обычно их запасы кончаются к весне.

В остальном веских экономических причин снижать стоимость автомобилей нет. В числе основных факторов, толкающих цены вверх, эксперты называют сравнительно дешевый рубль, общую инфляцию, выросшие утильсборы, трудности с логистикой, а также существенный рост ключевой ставки Банка России.

Если в сегменте автомобилей дороже 2 миллионов рублей наметилась серьезная конкуренция между китайскими брендами, то ниже этой планки почти безраздельно властвуют АВТОВАЗ и УАЗ. При этом тольяттинский автогигант столкнулся с производственными сложностями, и рынок, вероятно, способен поглотить больше лоукостеров, чем выпускают в Тольятти. В отсутствие конкурентов это позволяет держать стоимость на высоком уровне.

Тоска по бюджетным иномаркам

В прежние времена конкуренцию топовым «Ладам» составляли иномарки российской сборки, компоненты для сборки которых ввозили беспошлинно или по невысоким ставкам. Но после 2022 года в России остался единственный функционирующий завод по производству иномарок, Haval, к которому в течение 2022 и 2023 года присоединились «Москвич», «Автотор» и еще несколько предприятий по сборке китайских машин. Однако их продукция имеет пока низкую локализацию и не претендует на льготы правительства, поэтому и цены мало отличаются от прямого импорта. Для радикального снижения стоимости нужен новый проект по сборке иномарок с высокой локализацией, но китайские компании пока даже не декларируют таких задумок. И в любом случае их запуск обычно занимает несколько лет.

В сухом остатке получается, что наиболее благоприятный сценарий для российского авторынка — это плавный рост цен в темпах, превосходящих общую инфляцию. При этом не исключены и «черные лебеди», например, резкое обесценивание рубля наверняка спровоцирует новую ценовую эскалацию.

Составить конкуренцию недорогим моделям может новая марка Jetta (по сути, Volkswagen китайской сборки). А вот параллельный импорт автомобилей потихоньку сходит на нет. В 2024 году может снова заработать завод Hyundai под Петербургом.

Взято Источник

07.01.2024