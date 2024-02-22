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Налево – штраф: в Бийске изменили схему проезда перекрестка на ул. Трофимова

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Налево - штраф: в Бийске изменили схему проезда перекрестка на ул. Трофимова

Многие по привычке проезжают на запрещающий сигнал светофора

Проезд по привычной схеме одного из самых оживлённых бийских перекрестков – ул. Трофимова и ул. Васильева – может обернуться для автомобилистов потерей прав. 

Многие из водителей до сих пор не заметили, что при повороте с ул. Васильева на ул. Трофимова исчезла зелёная стрелка, разрешающая маневр, даже если движение прямо запрещено красным светом светофора. Этим пользовались часто, ведь проехать перекрёсток бывает непросто из-за высокого трафика. Поворот на зелёную стрелку позволял успеть “проскользнуть” перед основным потоком по встречной полосе. 

Перекресток ул. Трофимова и ул. Васильева Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Сейчас водителям стоит быть внимательнее, ведь проезд перекрёстка “по старой памяти” в лучшем случае будет грозить штрафом. 

Статья 12.12 Кодекса об административных правонарушениях “Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика” подразумевает наложение штрафа в размере до 1 тыс. руб., а при повторном нарушении – штраф до 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до полугода. 

Кстати, на этом месте можно увидеть и экипажи ДПС, которого выписали штраф уже не одному водителю. 

Примечательно, что еще несколько лет назад в планах муниципалитета была замена здесь светофора на другой, работающий в трех направлениях. По такому принципу работает светофор в районе вокзале, с отдельным сигналом для поворота налево. 

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Взято отсюда

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