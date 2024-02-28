Наличку снял – с банка не спросишь. Барнаульский юрист – о кредитных мошенничествах

Юрист из Барнаула рассказала, как защититься от кредитных мошенников

Анастасия Дессерт рассказала, как избежать обмана мошенников

Жительница Республики Алтай попалась на удочку телефонных мошенников, которые предложили ей инвестировать деньги в криптовалюту. Под их руководством она набрала кредитов на себя, маму, отца и мужа – в целом более 3 млн рублей и перевела неизвестно кому. Заподозрив, что ее развели, она обратилась в полицию. Но было уже поздно, переведенные мошенникам деньги вывести не удалось. О том как защититься от обмана в эфире радио «Комсомольская Правда – Барнаул» (106.8 FM) рассказала барнаульский юрист Анастасия Дессерт.

– Как практикующий юрист могу смело сказать, что под действия мошенников подпадают абсолютно все категории людей – и пенсионеры, и студенты, и педагоги, и врачи, и даже сотрудники правоохранительных органов.

– Мошенники подходят адресно к каждой жертве, выявляя во время разговора слабое место человека. Например, были случаи, когда они обещали барнаульцам, мечтавшим о славе и известности, участие в ток-шоу на центральных каналах. Но за это нужно было заплатить: «Давайте вы возьмете кредит, а потом, когда вам оплатят участие в шоу, вы его погасите». На консультациях люди говорят, что сами не понимают, как попались на такой развод. Других, например, берут на испуг «ваши деньги под угрозой».

– Каким-то образом да, они знают. У одной моей клиентки было несколько миллионов на разных счетах – сняли со всех, в том числе и со счета эскроу, откуда вывести деньги очень сложно. Возможно, они знают, а, может быть, просто звонят на удачу и в процессе разговора они выуживают всю информацию.

– Часто не по фразам, а по необоснованную вниманию к вашей персоне. Сейчас многие мошенники с первых звонков от людей ничего не требуют, просто втираются в доверие. Была у меня клиентка, которая общалась с ними на протяжении трех недель! В итоге она настолько им доверилась, что сняла наличку и отправила деньги на электронные кошельки. Ее как раз брали «на испуг», что сбережениям то-то угрожает. Когда мы разговаривали, я задала ей вопрос: «Вы сняли наличные, они у вас на руках, что им может угрожать? Зачем вы их перевели?». Говорит, что действовала, словно под гипнозом.

– Да, ей сказали, что на ее имя открыты электронные кошельки, она все перевела и осталась без денег.

– Это кредиты, которые оформляются дистанционным способом, без явки в банк. Но в защиту банков хочу сказать, что система их безопасности действительно отлажена очень хорошо. Банки научились распознавать мошеннические действия и блокируют подозрительные операции. Зная это, злоумышленники учат своих жертв, что нужно сказать на горячей линии банка, чтобы счет не заблокировали.

– Да! Моя клиентка потому и доверилась мошенникам – они очень четко говорили, что будет спрашивать сотрудник банка.

– Важно понимать, что банк – это гарант безопасности ваших денег. Если вам звонят и говорят, что на ваши счета кто-то покушается, чтоб увести куда-то деньги, то это неправда. Но если все же что-то случится с денежными средствами, которые вы доверили банку, за это отвечать будет банк, и потом, подав иск о взыскании убытков, можно их взыскать, потому что это банк что-то нарушил в системе безопасности. Но у нас люди почему-то не верят банкам, и решают, что они сами должны спасать свои деньги.

– Это может произойти посредством вирусной программы, установленной на телефоне, либо посредством ссылки, по которой люди переходят и вводят свои данные. Таким образом злоумышленник может получить доступ к данным. Но судебная практика сейчас на стороне жертв мошенников. Был прецедент, когда без ведома человека был оформлен кредит, три инстанции взыскали в пользу банка с пострадавшего деньги, а Верховный суд отменил все судебные акты и сказал судам обращать внимание на волю, а также на добросовестность действий банка. Банк должен был убедиться, что именно это лицо оформляет кредит. В подобных случаях нужно обязательно написать заявление в полицию и предоставить доказательства, что данный кредит оформлен не пострадавшим.

– Да, но такие случаи встречаются гораздо реже, чем ситуации, когда люди по собственной доверчивости снимают деньги, переводят их и оформляют кредиты.

– Этот закон должен был вступить в действие уже в 2024 году, но судя по информации на сайте Центробанка, действовать он начнет только с 1 марта 2025 года. Суть его в том, что каждый гражданин может оформить самозапрет на кредит. Делается это либо через «Госуслуги», либо в МФЦ. Самозапрет вносится в систему бюро кредитных историй и потом, чтобы человеку оформить кредит, нужно этот самозапрет снять. Сделать это можно через несколько дней после заявки – такой период охлаждения предусмотрен законодателями, я так думаю, с целью, что за это время человек одумается и решит, что ему этот кредит не нужен, либо с кем-то посоветуется. Кому это точно поможет – пожилым людям, пенсионерам. Их дети могут позаботиться об этом и помочь установить самозапрет. В этом случае у пожилых граждан будет время посоветоваться с родственниками, прежде чем взять кредит и перевести все деньги мошенникам.

– Да, безусловно.

– Еще раз повторюсь, что банки – гарант денежных средств, доверять им не просто можно, а нужно. Если деньги куда-то уйдут из банка, то он и будет отвечать за это. При этом вы должны вести себя добросовестно. Например, случаются такие ситуации, когда оформляется кредит в 1 300 000, где миллион отдается мошенникам, и по их же указке 300 тысяч жертвы переводят на счет, скажем, супруги, а затем эти деньги люди тратят на свои нужды. При попытке доказать, что деньги были переведены мошенникам, суд отвечает: «Часть средств вы потратили на себя, значит, распорядились этими кредитными денежными средствами». Выиграть такие дела почти невозможно. И еще важный момент – снятие наличных. Если вы сняли кредитные деньги, то банк уже не несет ответственности за них. На сегодняшний день нет положительной практики, когда при снятии налички суд вставал на сторону жертв мошенников, а если деньги были переведены безналичным способом, то шанс выиграть дело есть.

– В моей практике такого не было. Сегодня мошенники стали действовать по новой схеме – выводят деньги на счета, оформленные на маркетплейсах. Каким-то образом люди даже видят, что это их счет и эти деньги, а потом вдруг финансы уходят в неизвестном направлении. И судебной практики по таким случаям еще даже нет.

Пенсионер взял кредит и лишился своих сбережений

Взято отсюда

28.02.2024