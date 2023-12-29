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Наличные теперь можно внести в банкомат без карты: Сбербанк сообщил об историческом решении

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29 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сбербанк обрадовал россиян новой функцией, доступной всем, кто пользуется его банкоматной сетью. Пишет Теперь Внимание!

Как рассказала старший вице-президент банка Татьяна Галкина, массово запущена функция приема наличных без использования банковской карты. По ее словам, эта опция появилась в дополнение к возможности снять деньги с помощью приложение «Сбербанк Онлайн» для тех, кто уже давно не носит с собой карточку и привык совершать операции с помощью смартфона. 

Уточняется, что новой функцией оснащены 98% всех банкоматов «Сбера».

Работает функция просто: достаточно выбрать на дисплее устройства опцию «Внести через “Сбербанк Онлайн”», просканировать смартфоном появившийся QR-код, после чего подтвердить карту и внести деньги.

По материалам пресс-службы Сбербанка.

Фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Автор: glavred

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