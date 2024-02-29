Вырастет и размер годового дохода, на который распространяется вычет

29 февраля 2024, 16:5526Написать комментарий

Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал увеличение налогового вычета на второго ребенка в два раза.

Для семей с двумя детьми налоговый вычет увеличат до 2800 рублей, для семей с тремя и более детей — до шести тысяч.

— Семья с тремя детьми будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей, — заявил Владимир Путин, — при этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, предлагаю повысить с 350 тысяч до 450 тысяч рублей.

Президент также отметил, что такая мера должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений.

Стандартный вычет на ребенка — сумма, на которую можно снизить доход при расчете налоговой базы для НДФЛ. С помощью него снижается размер налоговой базы, а налог начисляют на сумму меньше. Вычет может получить каждый родитель, заполнив заявление на имя работодателя. Работодатель предоставляет налоговый вычет за каждый месяц налогового периода, пока родитель работает в компании и пока его доход не превышает лимит в 350 тысяч рублей (по действующим правилам).

За всем, о чём сегодня говорит Владимир Путин на послании Федеральному собранию, вы можете следить в нашей онлайн-трансляции.

Взято Источник

29.02.2024