Напали на русских военных, обокрали, передрались: Мигранты с размахом встретили Новый год. Стерпим?

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02 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Очередная новогодняя ночь в России была омрачена выходками мигрантов. Апофеозом стало нападение детей приезжих на ветеранов СВО. Полиция быстро нашла преступников. Пишет Царьград.

Ограбили

Криминальная сводка новогодней ночи начинается с инцидента в Новосибирске. Там местный таксист-мигрант исподтишка украл у пассажира 40 тысяч рублей и смартфон.

Как рассказал 23-летней потерпевший, он возвращался домой после корпоратива. Вызвал такси. Приезжий “ценный специалист” доставил новосибирца по указанному адресу, но, когда пассажир вышел из авто, исподтишка напал на него и сбил с ног.

Затем таксист-грабитель отобрал у оглушённого молодого человека деньги на сумму в 40 тысяч рублей и смартфон. Мигрант скрылся с места преступления, однако радость от лёгкой добычи была недолгой. Сам момент нападения был зафиксирован во всех подробностях камерой уличного наблюдения.

Ограбленный мужчина незамедлительно обратился в полицию, соответствующая ориентировка была направлена всем дежурившим на улицах нарядам полиции.

Подозреваемого остановили, когда он ехал по улице Хилокской. По данному факту уже возбудили уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за грабёж.

Ничего святого

Но самое вопиющее действо устроили даже не сами мигранты, а их дети, пьющие в подъездах. Группировка таких молодых людей напала на ветеранов СВО без какой-либо причины.

Нападение произошло в Советском районе Челябинска, в дворе обыкновенной пятиэтажки. Инцидент засняла на телефон жена одного из мужчин, на которых было совершено нападение. Группа молодых людей стояла у подъезда в ожидании такси, когда к ним подошла численно превосходящая толпа нетрезвых подростков. Один из них был явным заводилой, в руках у него была дубинка.

Сначала подростки просто угрожали русским военным расправой. Потом заводила подошёл к одному из них и с силой ударил его дубинкой по голове. После этого последовал недолгий разговор на повышенных тонах. Дети мигрантов чередуя слова с отборным матом заявили, что им нет дела до того, что перед ними военные. Звучала и откровенно уголовная лексика. Стоит заметить, что ветераны СВО до последнего пытались погасить внезапный конфликт без рукоприкладства. Не получилось.

После этого началось открытое нападение на людей во дворе. Особенно усердствовал заводила с дубинкой и парень помладше с перцовым баллончиком. В сторону жён военных посыпались крайне низкие оскорбления.

Жесткое избиение русских военных сразу же распространилось по Сети. Реакция общества была однозначной: такого мы не стерпим. Депутат Александр Хинштейн призвал не просто найти нападавших, но и выдворить их из страны вместе с родителями.

И здесь стоит отметить оперативную работу правоохранительных органов. Расплата пришла буквально мгновенно. Детей мигрантов быстро вычислили, обнаружили место их обитания. К юным “смельчака”, уверявшим русским солдат с передовой, что у им плевать на то святое, что есть в нашем обществе, следователи пришли в компании с ОМОНом. Задержание произошло по классике: с масками, лицами в пол, с камерой в руках. Поражает и антураж, котором обитали нападавшие на русских солдат. В СИЗО быт покажется им привычным.

Что с того?

Нападение детей мигрантов прокомментировал Боец СВО Александр Воложанин. Оставим его слова в качестве вывода к случившемуся.

Беспредел мигрантов, он честно, нас очень сильно достал. Когда мигранты беспределят, то как бы всё нормально. Надо этот вопрос решать. И надо его решать на высшем уровне. Если этот вопрос не будет решаться, то у нас начнётся реально внутри России гражданская война уже с мигрантами. Так как они беспределят конкретно, – заявил боец.

Фото: BULKIN SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк