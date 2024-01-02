Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Наращивая мощность

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Наращивая мощность

В 2023 году рентгеновское отделение Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи отметило свой 95-летний юбилей. Его история началась еще в прошлом веке с приобретения доктором Нилом Михайловичем Рудневым первого рентгеновского аппарата немецкого производства. Тогда это стало настоящим прорывом в диагностике.

Сегодня отделение – одно из самых крупных в Алтайском крае. Как по количеству сотрудников, так и по числу выполняемых исследований: на 24 различных рентгеновских аппаратах работают 63 сотрудника. В год они выполняют более 100 тысяч рентгенограмм и более 10 тысяч компьютерных томограмм.

Хроники отделения

В 1928 году приобретен первый рентгеновский аппарат. Спустя 20 лет открыт второй рентген-кабинет в хирургическом корпусе. Кабинеты работали по графику с учетом потребности всех отделений, в том числе и поликлиники. В 1970 году в новом корпусе на пр. Комсомольском появился еще один рентген-кабинет.

В 1999 году запустили новый корпус больницы, где начал работу новый кабинет рентгенохирургических методов исследования и лечения, оснащенный современным цифровым рентген-аппаратом. С этого же времени врачи-рентгенологи перешли на круглосуточный режим работы.

В 2002 году травмпункт № 1 перевели в городскую больницу № 1, и тогда в корпусе № 2 БСМП открыли еще один рентген-кабинет. Спустя два года в корпусе № 3 начал работать кабинет компьютерной томографии. В 2011 году рентген-кабинет № 2 закрыли в связи с расширением оперблока. И уже спустя год на первом этаже корпуса № 2 открыли рентгеновский кабинет № 2, где установили стационарный рентгеновский аппарат РДК-ВСМ с цифровой обработкой изображения.

В 2014 году появилась система цифровой компьютерной рентгенографии. На этом же этаже спроектирован и открыт второй кабинет компьютерной томографии, оснащенный современным 64-срезовым компьютерным томографом серии Optima CT660, работающий круглосуточно.

В 2019 году спроектирован кабинет рентгенохирургических методов исследования и лечения (рентген-операционная № 3 оперблока корпуса № 2), где установлен современный стационарный ангиографический комплекс Azurion 7 M20. А в апреле 2020 года на базе рентгенологического отделения открыли кабинет рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Сегодня рентгеновское отделение Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи расположено в пяти отдельных кабинетах, также считаются кабинетами три рентген-операционные. Специалисты выполняют широкий спектр диагностических и лечебных процедур любой сложности.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости района алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

День 677-й. Самое важное к утру 2 января о специальной военной операции

02.01.2024

 Здоровье

На какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году

02.01.2024

 Здоровье

Магазин «Светофор» пытаются выселить из здания в центре Барнаула

02.01.2024

 Общество

Народные дружинники следят за порядком на новогодних снежных городках города

02.01.2024

 Новости Алтай

Праздник к нам пришел: главные новогодние локации Барнаула

02.01.2024

 Образование

На какие посты губернатор Алтайского края никого не назначил в 2023 году

02.01.2024

 Образование

Магазин «Светофор» пытаются выселить из здания в центре Барнаула

02.01.2024

 Новости Алтай

Кому в 2024 году повысят маткапитал

02.01.2024

 Новости Алтай

2 января в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix