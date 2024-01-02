Наращивая мощность

В 2023 году рентгеновское отделение Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи отметило свой 95-летний юбилей. Его история началась еще в прошлом веке с приобретения доктором Нилом Михайловичем Рудневым первого рентгеновского аппарата немецкого производства. Тогда это стало настоящим прорывом в диагностике.

Сегодня отделение – одно из самых крупных в Алтайском крае. Как по количеству сотрудников, так и по числу выполняемых исследований: на 24 различных рентгеновских аппаратах работают 63 сотрудника. В год они выполняют более 100 тысяч рентгенограмм и более 10 тысяч компьютерных томограмм.

Хроники отделения

В 1928 году приобретен первый рентгеновский аппарат. Спустя 20 лет открыт второй рентген-кабинет в хирургическом корпусе. Кабинеты работали по графику с учетом потребности всех отделений, в том числе и поликлиники. В 1970 году в новом корпусе на пр. Комсомольском появился еще один рентген-кабинет.

В 1999 году запустили новый корпус больницы, где начал работу новый кабинет рентгенохирургических методов исследования и лечения, оснащенный современным цифровым рентген-аппаратом. С этого же времени врачи-рентгенологи перешли на круглосуточный режим работы.

В 2002 году травмпункт № 1 перевели в городскую больницу № 1, и тогда в корпусе № 2 БСМП открыли еще один рентген-кабинет. Спустя два года в корпусе № 3 начал работать кабинет компьютерной томографии. В 2011 году рентген-кабинет № 2 закрыли в связи с расширением оперблока. И уже спустя год на первом этаже корпуса № 2 открыли рентгеновский кабинет № 2, где установили стационарный рентгеновский аппарат РДК-ВСМ с цифровой обработкой изображения.

В 2014 году появилась система цифровой компьютерной рентгенографии. На этом же этаже спроектирован и открыт второй кабинет компьютерной томографии, оснащенный современным 64-срезовым компьютерным томографом серии Optima CT660, работающий круглосуточно.

В 2019 году спроектирован кабинет рентгенохирургических методов исследования и лечения (рентген-операционная № 3 оперблока корпуса № 2), где установлен современный стационарный ангиографический комплекс Azurion 7 M20. А в апреле 2020 года на базе рентгенологического отделения открыли кабинет рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Сегодня рентгеновское отделение Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи расположено в пяти отдельных кабинетах, также считаются кабинетами три рентген-операционные. Специалисты выполняют широкий спектр диагностических и лечебных процедур любой сложности.

Взято отсюда.

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